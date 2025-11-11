Lavori in A8: chiusi il tratto Solbiate Arno-Gallarate e lo svincolo di Cavaria nella notte tra giovedì e venerdì
Previsti percorsi alternativi sulla viabilità ordinaria tra Solbiate, Cavaria, Besnate e Gallarate: i lavori si svolgeranno in orario notturno dalle 21 per limitare i disagi
Lungo l’autostrada A8 Milano-Varese, nella notte tra giovedì 13 e venerdì 14 novembre, sono previste importanti chiusure temporanee per consentire lavori di posa cavi e sostituzione delle barriere di sicurezza. Le modifiche alla circolazione interesseranno il tratto tra Solbiate Arno-Albizzate e l’allacciamento con la D08 Diramazione Gallarate-Gattico, oltre ad alcuni svincoli strategici della rete autostradale varesina.
I provvedimenti nel dettaglio
Dalle 21 di giovedì 13 alle 5 di venerdì 14 novembre, saranno adottati i seguenti provvedimenti: Chiusura del tratto compreso tra Solbiate Arno-Albizzate e l’allacciamento con la D08 Diramazione Gallarate-Gattico, in direzione Milano, per lavori di posa cavi; Chiusura dell’entrata dello svincolo di Cavaria, in entrambe le direzioni (Milano e Varese), per lavori di sostituzione delle barriere di sicurezza; Chiusura dell’uscita di Gallarate per chi proviene da Varese, sempre per lavori alle barriere di sicurezza.
I percorsi alternativi consigliati
Per chi viaggia verso Milano, dopo l’uscita obbligatoria a Solbiate Arno-Albizzate, è consigliato percorrere la SS341 in direzione Cavaria/Gallarate e rientrare in A8 a Gallarate.
Per chi è diretto verso la D08 Diramazione Gallarate-Gattico, una volta usciti a Solbiate Arno-Albizzate, si dovrà seguire la SS341 verso Cavaria, proseguendo poi sulla SP26 in direzione Jerago con Orago/Besnate, con rientro sulla D08 alla stazione di Besnate, in direzione A26 Genova Voltri-Gravellona Toce.
Per la chiusura dell’entrata di Cavaria, i percorsi alternativi sono:
verso Milano, ingresso consigliato a Gallarate; verso Varese, ingresso consigliato a Castronno; verso la D08 Gallarate-Gattico, ingresso consigliato a Besnate.
Infine, per la chiusura dell’uscita di Gallarate (per chi proviene da Varese), è indicata come alternativa l’uscita di Solbiate Arno-Albizzate, al km 35+700.
