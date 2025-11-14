Lavori sulla A8 Milano-Varese: chiusure notturne tra Castellanza e Busto Arsizio dal 17 al 22 novembre

Autostrade per l’Italia informa che, per consentire lavori di pavimentazione, saranno necessarie alcune chiusure notturne sulla A8 Milano-Varese, nel tratto tra Castellanza e Busto Arsizio, dal 17 al 22 novembre 2025.

Ecco il dettaglio delle chiusure programmate:

Lunedì 17 novembre (ore 21:00 – 5:00 di martedì 18)

Chiusura del tratto Castellanza – Busto Arsizio in direzione Varese.

Alternativa consigliata: uscita obbligatoria a Castellanza, poi seguire SP527 verso Castellanza, SS33 del Sempione in direzione Busto Arsizio, SS336 della Malpensa e rientro in A8 allo svincolo di Busto Arsizio.

Martedì 18 novembre (ore 21:00 – 5:00 di mercoledì 19)

Chiusura dello svincolo di Busto Arsizio in uscita per chi proviene da Varese.

Alternativa consigliata: uscita allo svincolo di Gallarate.

Mercoledì 19 e giovedì 20 novembre (ore 21:00 – 5:00)

Chiusura del ramo di immissione sulla A36 Pedemontana Lombarda, per chi proviene da Varese e viaggia verso Lentate sul Seveso.

Alternativa consigliata: proseguire sulla A8 verso Milano, uscire a Busto Arsizio, percorrere la SS336 in direzione Malpensa, uscire al primo svincolo per Busto Arsizio-Solbiate Olona, rientrare sulla SS336 e immettersi nuovamente in A8 verso Varese per raggiungere la A36.

Venerdì 21 novembre (ore 22:00 – 5:00 di sabato 22)

Chiusura dello svincolo di Busto Arsizio in uscita per chi proviene da Milano.

Alternativa consigliata: uscita allo svincolo di Castellanza.

Si raccomanda agli automobilisti di prestare attenzione alla segnaletica in loco e di pianificare per tempo gli spostamenti.