Lavori sulla A8 Milano-Varese: chiusure notturne tra Castellanza e Busto Arsizio dal 17 al 22 novembre
Disagi alla viabilità per interventi di pavimentazione, previsti percorsi alternativi
Autostrade per l’Italia informa che, per consentire lavori di pavimentazione, saranno necessarie alcune chiusure notturne sulla A8 Milano-Varese, nel tratto tra Castellanza e Busto Arsizio, dal 17 al 22 novembre 2025.
Ecco il dettaglio delle chiusure programmate:
Lunedì 17 novembre (ore 21:00 – 5:00 di martedì 18)
Chiusura del tratto Castellanza – Busto Arsizio in direzione Varese.
Alternativa consigliata: uscita obbligatoria a Castellanza, poi seguire SP527 verso Castellanza, SS33 del Sempione in direzione Busto Arsizio, SS336 della Malpensa e rientro in A8 allo svincolo di Busto Arsizio.
Martedì 18 novembre (ore 21:00 – 5:00 di mercoledì 19)
Chiusura dello svincolo di Busto Arsizio in uscita per chi proviene da Varese.
Alternativa consigliata: uscita allo svincolo di Gallarate.
Mercoledì 19 e giovedì 20 novembre (ore 21:00 – 5:00)
Chiusura del ramo di immissione sulla A36 Pedemontana Lombarda, per chi proviene da Varese e viaggia verso Lentate sul Seveso.
Alternativa consigliata: proseguire sulla A8 verso Milano, uscire a Busto Arsizio, percorrere la SS336 in direzione Malpensa, uscire al primo svincolo per Busto Arsizio-Solbiate Olona, rientrare sulla SS336 e immettersi nuovamente in A8 verso Varese per raggiungere la A36.
Venerdì 21 novembre (ore 22:00 – 5:00 di sabato 22)
Chiusura dello svincolo di Busto Arsizio in uscita per chi proviene da Milano.
Alternativa consigliata: uscita allo svincolo di Castellanza.
Si raccomanda agli automobilisti di prestare attenzione alla segnaletica in loco e di pianificare per tempo gli spostamenti.
