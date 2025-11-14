Lavori sull’autostrada A8: chiusure notturne tra Castellanza, Busto Arsizio e svincoli per la A36

Sono previste chiusure notturne sull’autostrada A8 Milano-Varese per consentire interventi di pavimentazione. I provvedimenti, in programma dal 17 al 22 novembre, riguardano il tratto compreso tra Castellanza e Busto Arsizio e gli svincoli in direzione Varese, Milano e Pedemontana Lombarda. Dalle 21:00 di lunedì 17 alle 5:00 di martedì 18 novembre sarà chiuso il tratto tra Castellanza e Busto Arsizio, in direzione Varese. Dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Castellanza, gli utenti potranno percorrere la viabilità ordinaria: SP527 Bustese, SS33 del Sempione verso Busto Arsizio, SS336 della Malpensa e rientrare in A8 allo svincolo di Busto Arsizio. La notte successiva, dalle 21:00 di martedì 18 alle 5:00 di mercoledì 19 novembre, sarà chiuso lo svincolo di Busto Arsizio per chi proviene da Varese. In questo caso si consiglia l’uscita allo svincolo di Gallarate.

Nelle due notti di mercoledì 19 e giovedì 20 novembre (sempre tra le 21:00 e le 5:00), sarà chiuso il ramo di immissione sulla A36 Pedemontana Lombarda, in direzione Lentate sul Seveso, per chi arriva da Varese. Gli automobilisti potranno proseguire sulla A8 verso Milano, uscire a Busto Arsizio, percorrere la SS336 in direzione Malpensa, uscire al primo svincolo per Busto Arsizio-Solbiate Olona e rientrare sulla SS336 per immettersi nuovamente sulla A8 in direzione Varese, raggiungendo così la A36. Infine, dalle 22:00 di venerdì 21 alle 5:00 di sabato 22 novembre, sarà chiuso lo svincolo di Busto Arsizio per chi proviene da Milano. In alternativa è consigliata l’uscita a Castellanza.