Le Bettole ripartono: Varese Turf & Sport alla guida del nuovo corso dell’ippodromo

Dal 1° gennaio 2026 l’Ippodromo Le Bettole di Varese entrerà ufficialmente in una nuova fase della sua storia. La costituenda Varese Turf & Sport srl si è aggiudicata la concessione dell’impianto, segnando l’inizio di un percorso che punta a restituire all’ippodromo un ruolo centrale nella vita sportiva e culturale della città.

L’assegnazione rappresenta per la società un riconoscimento del lavoro svolto finora, ma anche una sfida impegnativa.

Il nuovo gruppo dirigente dichiara di voler mettere in campo sin da subito competenze, energie e investimenti per avviare un rinnovamento profondo e duraturo. L’obiettivo è chiaro: rilanciare il mondo ippico come motore di un più ampio processo di valorizzazione sportiva, culturale ed economica per Varese e per il nord Italia, attraverso una programmazione moderna, servizi rinnovati e un approccio aperto alla comunità.

Nei prossimi mesi prenderà forma un piano di interventi dedicato alle strutture e alle attività collegate all’ippica, con particolare attenzione a sostenibilità, innovazione e collaborazione con le realtà del territorio. La società sottolinea come questa conquista non rappresenti un punto d’arrivo, ma l’avvio di un progetto orientato anche al reinserimento dell’ippodromo in un contesto di qualità nel panorama ippico nazionale.

La Varese Turf & Sport riunisce competenze diverse: dall’esperienza varesina e sportiva di Paola Marzotto, all’imprenditorialità di Luigi Rinzivillo, fino alla solidità tecnica di Edil Mega Appalti guidata da Enrico Cinti. La società costituirà inoltre una ATI con Nord Est Ippodromi, concessionaria degli impianti di Treviso e Trieste. Il nuovo organigramma vede Enrico Cinti come presidente e Luigi Rinzivillo come amministratore delegato; seguono Daniele Fortuzzi per marketing e gestione sportiva, Giuseppe Marzotto per l’ufficio tecnico e i rapporti istituzionali, Paola Marzotto per la segreteria generale, Raffaella Manetta per stampa e pubbliche relazioni, Edil Mega Appalti per lavori e manutenzioni e l’avvocato Cesare Milani come consulente legale.