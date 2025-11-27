Varese
“Le idee muovono il mondo”: il docufilm su Sergio Brusa Pasqué arriva al cinema
Il docufilm sarà proiettato venerdì 28 novembre alle 18 al Multisala Impero di Varese
28 Novembre 2025
Nel 1970 il nome di Sergio Brusa Pasqué divenne noto nel mondo. Quell’anno l’ingegnere varesino progettò infatti il Padiglione Italia dell‘Expo di Osaka in Giappone, insieme a due architetti, Tommaso e Gilberto Valle: un’opera che avrebbe lasciato il segno.
Cinquantacinque anni dopo, l’esposizione internazionale è tornata proprio nella città nipponica, riaccendendo l’attenzione su uno sguardo e un concetto di spazi e strutture che hanno superato la prova del tempo, risultando ancora oggi innovativi grazie alle capacità creative di Brusa Pasqué, che a Varese aveva realizzato opere come il Palazzetto di Masnago, la piscina comunale, ma la sua importante attività l’ha portato a realizzare lavori in Italia e all’estero.
Ora la sua storia e quella dell’Expo giapponese si fondono in un documentario voluto dall’Ordine degli Ingegneri e dalla sua presidente varesina Giulia Guarnerio, scritto e condotto da Matteo Inzaghi e montato da Stefano Rossi, con gli interventi della stessa Guarnerio, di Elena Brusa Pasqué (architetto e figlia del grande progettista) e di Riccardo Aceti, ingegnere e studioso.
Il docufilm “Le idee muovono il mondo” sarà proiettato venerdì 28 novembre alle 18 al Multisala Impero di Varese.
