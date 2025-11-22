Varese News

Le luci di Natale accendono il centro di Legnano: la città si prepara alle festività

Le decorazioni per le vie della città sono state volute dai commercianti. A breve saranno presentati anche tutti gli eventi in programma per rendere più magico il Natale 2025

Si accende il Natale a Legnano

Le vie del centro di Legnano si sono illuminate a festa nel tardo pomeriggio di oggi, sabato 22 novembre. La pioggia di lucine coloro oro ha già dato il via allo shopping natalizio in corso Magenta, corso Garibaldi e piazza San Magno. Contestualmente anche l’albero di Natale si è illuminato di rosso. Sono le prove generali dell’avvio delle festività che sarà dato l’ultimo weekend di novembre.

Le decorazioni per le vie della città sono state volute dai commercianti: sono ben 150 i fili decorativi installati. Mentre gli alberi rossi così come le palle di natale ai due accessi della Ztl sono state posizionate dall’ufficio Eventi del Comune. A breve saranno presentati anche tutti gli eventi in programma per rendere più magico il Natale 2025. Nel contempo sarà attivata anche la filodiffusione sempre volta dai commercianti che in questi giorni sono alle prese con le offerte del black friday.

Pubblicato il 22 Novembre 2025
