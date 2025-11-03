L’arte che racconta la resurrezione di Gesù, a Comabbio si presenta la Via Lucis
Un percorso spirituale tra natura e arte, con nove stazioni realizzate dagli studenti del Liceo Manfredini di Varese. La presentazione giovedì all’oratorio di Comabbio
Arte e spiritualità si uniscono a Comabbio per trasformare in realtà un nuovo percorso dedicato alla resurrezione di Gesù. Giovedì 6 novembre alle 20:00 all’oratorio verrà presentato al pubblico il progetto della Via Lucis, promosso dagli Amici della Scala Santa in collaborazione con gli studenti del Liceo Artistico Manfredini di Varese.
Un cammino tra arte, fede e paesaggio
La Via Lucis – letteralmente “Via della Luce” – è un itinerario composto da nove stazioni che raccontano gli episodi successivi alla Resurrezione di Gesù. Il percorso si snoderà dal campo sportivo fino al santuario, risalendo il pendio della Sacra Collina, situato ai piedi della Chiesa di San Giacomo. Ogni stazione sarà impreziosita dalle opere ideate e realizzate dagli studenti del Liceo Manfredini.
Un progetto accolto con entusiasmo
«Il progetto è stato accolto sia dal Comune di Comabbio sia dalla Curia milanese – raccontano gli Amici della Scala Santa –. Dopo l’approvazione definitiva anche da parte della commissione paesaggistica, siamo finalmente pronti a partire».
Il progetto era già stato presentato nel luglio dello scorso anno. Ora, con l’approvazione ottenuta, per il comitato è arrivato il momento di coinvolgere i cittadini, non solo di Comabbio, ma anche dei paesi vicini.
Alla ricerca di sostenitori
Durante la serata di giovedì sarà possibile conoscere in dettaglio il tracciato, vedere le opere e ascoltare il racconto degli ideatori. Sarà presente anche l’architetto Squizzato, progettista della Via Lucis.
L’incontro sarà anche un’occasione per lanciare un appello a chi desidera sostenere l’iniziativa: «Abbiamo bisogno di finanziatori – spiegano i volontari –. Ogni famiglia può contribuire, magari adottando una delle nove stazioni».
La serata si concluderà con un buffet offerto ai partecipanti.
