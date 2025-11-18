Le opere del musicista di Gallarate Samuele Rizzuto in concerto a Milano
Il 20 dicembre al Klima Hotel Milano un'occasione per esplorare l'universo sonoro del giovane musicista, attraverso le sue composizioni per pianoforte e orchestra
Ci sono serate capaci di toccare qualcosa di profondo, di risvegliare sensazioni che credevamo sopite. From the Stars è una di queste: un concerto nato dal bisogno di raccontare l’invisibile, di trasformare emozioni in musica, di dare voce a ciò che vive tra cielo e anima.
Il 20 dicembre, al Klima Hotel Milano, il giovane pianista e compositore di Gallarate Samuele Rizzuto inviterà il pubblico a entrare nel suo universo sonoro: un mondo fatto di luce, silenzi, ricordi e stupore.
A sostenerlo sul palco ci sarà l’orchestra Dinamiche Ensemble, fondata da Martina Arampi e Carmine Martino, capace di amplificare ogni sfumatura e ogni respiro delle sue opere.
Tanti ospiti speciali
A rendere la serata ancora più magica, la presenza di ospiti speciali che si alterneranno sul palco: la ballerina Fabiola Colombo, che darà forma visibile alle emozioni; l’arpista Sara Rusignuolo, che intreccerà fili di luce sonora; e la voce lirica di Maria Letizia Seminara, capace di trasformare la voce in pura vibrazione dell’anima.
I brani originali per pianoforte e orchestra composti da Samuele Rizzuto saranno il filo conduttore di un viaggio musicale che unisce terra e cosmo, intimità e immensità, ombra e bagliore. Un’esperienza pensata per chi ha il desiderio di lasciarsi attraversare dalla bellezza e di esplorare ciò che la musica riesce a dire quando le parole non bastano più.
Sponsor e biglietti
Il biglietto del concerto costa 15 euro. L’evento gode già del supporto di sponsor che hanno creduto nel progetto, ma rimane aperto a nuovi partner che desiderano far parte di un viaggio artistico che guarda lontano.
Per info sponsor e biglietti, si può scrivere una mail all’indirizzo info.samuelerizzuto@gmail.com
