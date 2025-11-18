Varese News

Musica

Le opere del musicista di Gallarate Samuele Rizzuto in concerto a Milano

Il 20 dicembre al Klima Hotel Milano un'occasione per esplorare l'universo sonoro del giovane musicista, attraverso le sue composizioni per pianoforte e orchestra

Samuele Rizzuto

Ci sono serate capaci di toccare qualcosa di profondo, di risvegliare sensazioni che credevamo sopite. From the Stars è una di queste: un concerto nato dal bisogno di raccontare l’invisibile, di trasformare emozioni in musica, di dare voce a ciò che vive tra cielo e anima.

Il 20 dicembre, al Klima Hotel Milano, il giovane pianista e compositore di Gallarate Samuele Rizzuto inviterà il pubblico a entrare nel suo universo sonoro: un mondo fatto di luce, silenzi, ricordi e stupore.

A sostenerlo sul palco ci sarà l’orchestra Dinamiche Ensemble, fondata da Martina Arampi e Carmine Martino, capace di amplificare ogni sfumatura e ogni respiro delle sue opere.

Tanti ospiti speciali

A rendere la serata ancora più magica, la presenza di ospiti speciali che si alterneranno sul palco: la ballerina Fabiola Colombo, che darà forma visibile alle emozioni; l’arpista Sara Rusignuolo, che intreccerà fili di luce sonora; e la voce lirica di Maria Letizia Seminara, capace di trasformare la voce in pura vibrazione dell’anima.

I brani originali per pianoforte e orchestra composti da Samuele Rizzuto saranno il filo conduttore di un viaggio musicale che unisce terra e cosmo, intimità e immensità, ombra e bagliore. Un’esperienza pensata per chi ha il desiderio di lasciarsi attraversare dalla bellezza e di esplorare ciò che la musica riesce a dire quando le parole non bastano più.

Sponsor e biglietti

Il biglietto del concerto costa 15 euro. L’evento gode già del supporto di sponsor che hanno creduto nel progetto, ma rimane aperto a nuovi partner che desiderano far parte di un viaggio artistico che guarda lontano.

Per info sponsor e biglietti, si può scrivere una mail all’indirizzo info.samuelerizzuto@gmail.com

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 18 Novembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.