Le parole di Lucia Tiziani portano a Morazzone il coraggio e la resilienza delle donne
L'evento, inserito nel contesto della Giornata Internazionale per l'Eliminazione della Violenza contro le Donne, ha visto in sala oltre settanta persone
Grande partecipazione per la serata di presentazione dei libri “Scelte di Luce” e “Ali” dell’autrice morazzonese Lucia Tiziani, che si è svolta ieri, giovedì 20 novembre, presso la Sala Mazzucchelli di Morazzone.
L’evento, inserito nel contesto della Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza contro le Donne, ha visto in sala oltre settanta persone ed è stato un momento di profonda riflessione sulle storie di coraggio, rinascita e resilienza delle donne. I racconti di Lucia Tiziani, accompagnati dalle esecuzioni del Trio con Brio (Francesca Crosta, violino; Sara Fastame, violoncello; Rosanna Salmini, clarinetto), hanno creato un’atmosfera emozionante, che ha unito parole e musica in modo armonioso e coinvolgente.
La serata è stata moderata da Sonia Spisso, la cui conduzione ha guidato il pubblico con grande sensibilità, arricchendo ulteriormente l’esperienza dell’incontro.
«Citando Galimberti, il nostro pensiero si fonda sulle parole che conosciamo – ha detto Lucia Tiziani – Per questo, quando si parla di violenza sulle donne, le parole non sono mai un dettaglio. Servono parole consapevoli, rispettose, che aiutino a capire. Con i miei libri provo a dare proprio questo: un linguaggio che non ferisca ma illumini».
La scrittrice ha concluso con unringraziamento al sindaco, all’Amministrazione comunale e a tutti coloro che hanno partecipato rendendo l’evento un momento significativo di condivisione e riflessione.
