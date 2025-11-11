Varese News

Leggiuno, investito un pedone nel centro del paese

Un 61enne ricoverato a Cittiglio dopo l'incidente, avvenuto poco prima delle 7 di martedì mattina

Un uomo di 61 anni è stato investito a Leggiuno, poco prima delle 7 di mattina di martedì 11 novembre. Il sinistro è avvenuto in via Gioberti, nei pressi del parcheggio comunale che si trova nel cuore del paese, a poche decine di metri dal Municipio.

Sul posto sono giunti i soccorritori del 118 con un’ambulanza proveniente da Gavirate: l’uomo è stato quindi trasportato al vicino ospedale di Cittiglio con alcuni traumi, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Pubblicato il 11 Novembre 2025
