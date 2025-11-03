L’Einaudi di Varese ospita il MEET School Impara Digitale Tour per riflettere su scuola, AI e lavoro del futuro

L’Associazione Impara Digitale, ente accreditato presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito e promotore degli “Stati Generali della Scuola Digitale”, sarà a Varese per la tappa lombarda del suo tour “MEET SCHOOL – Educazione in Movimento… Idee che Viaggiano”. L’appuntamento è in calendario i prossimi giovedì 13 e venerdì 14 novembre al centro congressi di Ville Ponti, Piazza Litta 2 e all’Istituto Einaudi di via Bertolone 7.

Un momento strategico per la scuola curato dall’istituto Einaudi

L’evento, voluto e curato dall’animatore digitale dell’Einaudi Vito Natale con il sostegno della Camera di Commercio di Varese e il patrocinio del Comune di Varese, rappresenta non solo una giornata di formazione e riflessione, ma anche un “banco di prova” per la scuola varesina per ospitare in futuro la manifestazione più ampia degli Stati Generali della Scuola Digitale.

Saranno due giorni di studio, riflessione e condivisione aperta a studenti, docenti, dirigenti e all’intera comunità scolastica locale in un percorso condiviso di innovazione.

Il programma

Giovedì 13 novembre dalle 14.30 alle 18.30 presso le Ville Ponti si svolgerà il convegno “Intelligenza Artificiale e Professioni del Futuro”, centrato su tematiche quali l’Intelligenza Artificiale e le professioni del futuro.

Rivolto all’intera comunità scolastica, studenti, docenti, formatori, l’incontro vedrà la partecipazione di esperti tecnico-scientifici di rilievo nazionale.

Il dibattito sarà introdotto e moderato da Francesco Sacco, docente dell’Università dell’Insubria e SDA Bocconi, presidente di Kebula. Dopo i saluti della presidente di Impara Digitale Dianora Bardi, della dirigente dell’Einaudi Samantha Emanuele e delle istituzioni locali, si alterneranno sul palco esperti di livello nazionale per esplorare i rapporti tra innovazione tecnologica, formazione e mondo del lavoro come Marco Bentivogli Coordinatore Base Italia, esperto di innovazione e lavoro – AI e nuove professioni, Luca Mari Docente LIUC – Università Cattaneo, Cristian Consonni Scientific Project Officer – European Centre for Algorithmic Transparency (JRC Ispra), Alessandra Silvestri Dirigente Ufficio VI – Direzione Generale Innovazione Digitale MIM.

All’interno della giornata verrà inoltre presentata la nuova piattaforma per l’apprendimento personalizzato a cura della presidente dell’Associazione Impara Digitale, la prof.ssa Dianora Bardi. Inoltre, gli studenti dell’Einaudi allestiranno la mostra “Mirabilia”, una selezione di fotografie realizzate con supporto di intelligenza artificiale e post-produzione, aperta al pubblico e pensata come momento di arte e tecnologia.

Venerdì 14 novembre (mattina): presso l’Istituto Einaudi si terranno laboratori interattivi, erogati anche in collaborazione con grandi player come Google e con formatori territoriali. ( l’elenco dei laboratori)

Le attività, ciascuna della durata di un’ora, si svolgeranno in dieci aule e permetteranno la partecipazione a rotazione degli studenti (oltre 120 esterni previsti) e dei docenti (con sessioni dedicate). Alcuni laboratori saranno riservati ai soli docenti e riguarderanno, ad esempio, la valutazione, mentre altri coinvolgeranno anche studenti della scuola primaria.

Tra i temi: Acer for Education – Innovazione e tecnologia nei laboratori scolastici, Turismo immersivo e simulazioni di ruolo Storytelling territoriale e valorizzazione del territorio, Intelligenza artificiale a scuola: opportunità e responsabilità, Tecnologie immersive per la formazione: AR e visori tra scuola e impresa, comunicazione creativa, virtual influencer, stampa 3D e applicazioni dell’intelligenza artificiale alla creazione di oggetti.

Una scuola che guarda al futuro

«La scuola deve investire strategia sul futuro e mostrare agli studenti quale sarà il loro percorso: quali professioni ci saranno – spiega la dirigente scolastica dell’Einaudi Samantha Emanuele– Sia il convegno sia i laboratori propongono un orizzonte sul futuro con tutte le differenze rispetto a oggi: visione strategica sulle scelte che andranno a fare».

Ci sarà anche un processo all’Intelligenza Artificiale con le regole del Debate e un giudice, la stessa Presidente di Impara Digitale, che farà da giudice.

Perché partecipare

L’iniziativa offre un’occasione concreta di confronto con il cambiamento digitale in atto, mettendo in dialogo scuola, tecnologia e professioni emergenti. Sarà l’occasione per condividere con altri docenti e studenti buone pratiche educative e modelli innovativi; approfondire il tema dell’intelligenza artificiale come sfida educativa e professionale; sperimentare laboratori operativi che aiutino a comprendere le nuove competenze richieste.

La partecipazione è gratuita ma soggetta a iscrizione online. Per docenti è previsto rilascio di attestato valido ai fini dell’aggiornamento professionale. form.jotform.com

Maggiori informazioni: https://www.imparadigitale.it/meet-school-varese/