Varese News

Scuola

L’Einaudi di Varese ospita il MEET School Impara Digitale Tour per riflettere su scuola, AI e lavoro del futuro

Il 13 e 14 novembre arriva la seconda tappa di MEET School, il tour di Impara Digitale promosso con il Ministero dell’Istruzione e del Merito con un convegno a Ville Ponti e laboratori all’Einaudi

Varese - Gadda all'Istituto Einaudi

L’Associazione Impara Digitale, ente accreditato presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito e promotore degli “Stati Generali della Scuola Digitale”, sarà a Varese per la tappa lombarda del suo tour “MEET SCHOOL – Educazione in Movimento… Idee che Viaggiano”. L’appuntamento è in calendario i prossimi giovedì 13 e venerdì 14 novembre al centro congressi di Ville Ponti, Piazza Litta 2 e all’Istituto Einaudi di via Bertolone 7.

Un momento strategico per la scuola curato dall’istituto Einaudi

L’evento, voluto e curato dall’animatore digitale dell’Einaudi Vito Natale con il sostegno della Camera di Commercio di Varese e il patrocinio del Comune di Varese, rappresenta non solo una giornata di formazione e riflessione, ma anche un “banco di prova” per la scuola varesina per ospitare in futuro la manifestazione più ampia degli Stati Generali della Scuola Digitale.

Saranno due giorni di studio, riflessione e condivisione aperta a studenti, docenti, dirigenti e all’intera comunità scolastica locale in un percorso condiviso di innovazione.

Il programma

Giovedì 13 novembre dalle 14.30 alle 18.30 presso le Ville Ponti si svolgerà il convegno “Intelligenza Artificiale e Professioni del Futuro”, centrato su tematiche quali l’Intelligenza Artificiale e le professioni del futuro.

Rivolto all’intera comunità scolastica, studenti, docenti, formatori, l’incontro vedrà la partecipazione di esperti tecnico-scientifici di rilievo nazionale.

Il dibattito sarà introdotto e moderato da Francesco Sacco, docente dell’Università dell’Insubria e SDA Bocconi, presidente di Kebula. Dopo i saluti della presidente di Impara Digitale Dianora Bardi, della dirigente dell’Einaudi Samantha Emanuele e delle istituzioni locali, si alterneranno sul palco esperti di livello nazionale per esplorare i rapporti tra innovazione tecnologica, formazione e mondo del lavoro come Marco Bentivogli Coordinatore Base Italia, esperto di innovazione e lavoro – AI e nuove professioni,  Luca Mari Docente LIUC – Università Cattaneo, Cristian Consonni Scientific Project Officer – European Centre for Algorithmic Transparency (JRC Ispra), Alessandra Silvestri Dirigente Ufficio VI – Direzione Generale Innovazione Digitale MIM.

All’interno della giornata verrà inoltre presentata la nuova piattaforma per l’apprendimento personalizzato a cura della presidente dell’Associazione Impara Digitale, la prof.ssa Dianora Bardi. Inoltre, gli studenti dell’Einaudi allestiranno la mostra “Mirabilia”, una selezione di fotografie realizzate con supporto di intelligenza artificiale e post-produzione, aperta al pubblico e pensata come momento di arte e tecnologia.

Venerdì 14 novembre (mattina): presso l’Istituto Einaudi si terranno laboratori interattivi, erogati anche in collaborazione con grandi player come Google e con formatori territoriali. ( l’elenco dei laboratori)

Le attività, ciascuna della durata di un’ora, si svolgeranno in dieci aule e permetteranno la partecipazione a rotazione degli studenti (oltre 120 esterni previsti) e dei docenti (con sessioni dedicate). Alcuni laboratori saranno riservati ai soli docenti e riguarderanno, ad esempio, la valutazione, mentre altri coinvolgeranno anche studenti della scuola primaria.

Tra i temi: Acer for Education – Innovazione e tecnologia nei laboratori scolastici, Turismo immersivo e simulazioni di ruolo Storytelling territoriale e valorizzazione del territorio,  Intelligenza artificiale a scuola: opportunità e responsabilità, Tecnologie immersive per la formazione: AR e visori tra scuola e impresa, comunicazione creativa, virtual influencer, stampa 3D e applicazioni dell’intelligenza artificiale alla creazione di oggetti.

Una scuola che guarda al futuro

«La scuola deve investire strategia sul futuro e mostrare agli studenti quale sarà il loro percorso: quali professioni ci saranno – spiega la dirigente scolastica dell’Einaudi  Samantha Emanuele– Sia il convegno sia i laboratori propongono un orizzonte sul futuro con tutte le differenze rispetto a oggi: visione strategica sulle scelte che andranno a fare».

Ci sarà anche un processo all’Intelligenza Artificiale con le regole del Debate e un giudice, la stessa Presidente  di Impara Digitale, che farà da giudice.

Perché partecipare

L’iniziativa offre un’occasione concreta di confronto con il cambiamento digitale in atto, mettendo in dialogo scuola, tecnologia e professioni emergenti.  Sarà l’occasione per condividere con altri docenti e studenti buone pratiche educative e modelli innovativi; approfondire il tema dell’intelligenza artificiale come sfida educativa e professionale; sperimentare laboratori operativi che aiutino a comprendere le nuove competenze richieste.

La partecipazione è gratuita ma soggetta a iscrizione online. Per docenti è previsto rilascio di attestato valido ai fini dell’aggiornamento professionale. form.jotform.com

Maggiori informazioni: https://www.imparadigitale.it/meet-school-varese/

di
Pubblicato il 03 Novembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.