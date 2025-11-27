Varese News

“Letture piccine” in Biblioteca a Cogliate: storie ad alta voce per bimbi da 3 a 6 anni

Sabato 29 novembre alla Biblioteca civica un appuntamento dedicato ai bambini nell’ambito del progetto nazion ale “Nati per leggere”

29 Novembre 2025

Un pomeriggio speciale dedicato ai più piccoli e alle loro famiglie è in programma sabato 29 novembre alle 15.30 alla Biblioteca civica di Cogliate, con l’iniziativa “Letture piccine”, promossa dall’Amministrazione comunale e dalla biblioteca.

L’evento rientra nel progetto nazionale “Nati per Leggere” e sarà condotto da Annamaria Uboldi, volontaria del programma in Lombardia, che accompagnerà bambini e bambine dai 3 ai 6 anni in un viaggio tra parole, immagini e racconti.

«Le letture ad alta voce rappresentano uno strumento fondamentale per lo sviluppo del linguaggio e dell’immaginazione nei più piccoli – spiegano i promotori dell’iniziativa – Questa proposta nasce proprio con l’intento di favorire l’amore per i libri sin dalla prima infanzia, in un contesto accogliente e familiare come quello della biblioteca comunale».

Durante l’incontro, i piccoli partecipanti potranno ascoltare storie selezionate appositamente per la loro fascia d’età, in un clima rilassato e stimolante, che incoraggia la curiosità e la partecipazione.

L’incontro è gratuito e si terrà nella Biblioteca di Cogliate, in Viale Rimembranze 13.

27 Novembre 2025
