L’impegno per l’infanzia, la memoria su due ruote e la passione musicale nel venerdì di Radio Materia
Ai nostri microfoni Alessandro Leone di Frame Project (16,30), Giovanni Bloisi (18) e il trio Evan, Porzio e Monky per presentare il loro EP Fuori Rotta
Dall’impegno per i minori di Frame Project ai viaggi delle memoria, rigorosamente in bicicletta, di Giovanni Bloisi fino alla passione per la musica che va oltre il duro lavoro nei cantieri nautici di Evan, Porzio e Monky. Su Radio Materia anche questo venerdì sono protagoniste le persone, di tutte le generazioni, che ognuna a modo suo lasciano un segno e hanno voglia di condividerlo.
Soci All Time alle 16,30
Nata nel 2013, l’associazione di volontariato Frame Project ODV opera a favore dei minori in difficoltà, promuovendo inclusione, dialogo interculturale e sostegno concreto senza distinzioni di religione, razza o cultura. L’impegno dell’associazione si concentra soprattutto sul coinvolgimento attivo dei giovani e sulla costruzione di una rete solidale di volontari, cresciuta nel tempo attorno ai soci fondatori.
Nel corso degli anni, Frame Project ha realizzato numerosi progetti sul territorio italiano e ha promosso attività di sensibilizzazione legate all’infanzia e all’adolescenza nei Paesi in via di sviluppo, anche attraverso il sostegno a distanza.
Tra le esperienze più significative, il sostegno alla Good Samaritan Mission di Mumbai, fondata nel 1994 dal missionario indiano Peter Paul Raj nello slum di Vikhroli. Qui, l’associazione contribuisce al mantenimento di case-famiglia che accolgono bambini di strada, orfani o semi-orfani, offrendo loro un ambiente sicuro, legami affettivi e un’educazione fondamentale per costruirsi un futuro dignitoso, lontano da povertà ed emarginazione. Con noi avremo il presidente, fondatore e anima dell’associazione Alessandro Leone.
Chi l’avrebbe mai detto alle 18
L’ospite di oggi è Giovanni Bloisi, soprannominato il “ciclista della memoria”. È un attivista e testimone che viaggia in bicicletta in Italia e in Europa per mantenere viva la memoria storica, in particolare quella legata alla Resistenza e agli orrori del Novecento. Con lui parleremo dei suoi viaggi da Varano Borghi verso tutta l’Europa e del suo impegno nel territorio.
NOIse alle 20
La quarta puntata della trasmissione di Arianna Bonazzi presenta tre artisti musicali indipendenti — Evan, Porzio e Monky — che raccontano le loro carriere e la collaborazione musicale che ne è scaturita. Condividono le loro esperienze nel conciliare la passione per la musica con lavori a tempo pieno, spesso non correlati ai loro studi, come i cantieri nautici. Viene posta particolare attenzione al loro progetto collaborativo “Fuori Rotta,” un EP di cinque tracce che esplora vari generi e tematiche personali, riflettendo la loro identità di “outsider” della provincia.
Come contattarci
Ascoltateci e inviateci suggerimenti per nuove storie di persone o associazioni al 3534848857 (whatsapp) oppure scrivendo a radiomateriavn@gmail.com.
Per ascoltarci
www.varesenews.it/radio-materia/
App: Radio Garden o Tune In
ASCOLTA LE REPLICHE E NON DIMENTICARE DI METTERE UN LIKE SE VI SONO PIACIUTE
SOCI ALL TIME
CHI L’AVREBBE MAI DETTO
NOIse
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
MarcoCx su Incendio nella notte in una fabbrica a Groppello di Gavirate, decine di uomini impegnati
Felice su Martelli: "Sovranisti a parole, genuflessi nella realtà. Così l’Italia si perde"
Giuseppe Mantica su Concerto di Santa Cecilia: La Casoratese celebra la musica in un viaggio nel tempo e nel mondo attraversando culture diverse
Claudio Pilotti su Il disastro del Campo dei fiori finalista con ANSO al premio AICA con il progetto «Scrivo da un paese che non esiste»
Felice su In 15 anni calano del 50% le nascite nell’alto Varesotto: un convegno per ripensare l’infanzia e la genitorialità
Viacolvento su Pace fatta tra commercianti e Comune di Cavaria: "Il sindaco non ha responsabilità"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.