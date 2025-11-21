L’impegno per l’infanzia, la memoria su due ruote e la passione musicale nel venerdì di Radio Materia

Dall’impegno per i minori di Frame Project ai viaggi delle memoria, rigorosamente in bicicletta, di Giovanni Bloisi fino alla passione per la musica che va oltre il duro lavoro nei cantieri nautici di Evan, Porzio e Monky. Su Radio Materia anche questo venerdì sono protagoniste le persone, di tutte le generazioni, che ognuna a modo suo lasciano un segno e hanno voglia di condividerlo.

Soci All Time alle 16,30

Nata nel 2013, l’associazione di volontariato Frame Project ODV opera a favore dei minori in difficoltà, promuovendo inclusione, dialogo interculturale e sostegno concreto senza distinzioni di religione, razza o cultura. L’impegno dell’associazione si concentra soprattutto sul coinvolgimento attivo dei giovani e sulla costruzione di una rete solidale di volontari, cresciuta nel tempo attorno ai soci fondatori.

Nel corso degli anni, Frame Project ha realizzato numerosi progetti sul territorio italiano e ha promosso attività di sensibilizzazione legate all’infanzia e all’adolescenza nei Paesi in via di sviluppo, anche attraverso il sostegno a distanza.

Tra le esperienze più significative, il sostegno alla Good Samaritan Mission di Mumbai, fondata nel 1994 dal missionario indiano Peter Paul Raj nello slum di Vikhroli. Qui, l’associazione contribuisce al mantenimento di case-famiglia che accolgono bambini di strada, orfani o semi-orfani, offrendo loro un ambiente sicuro, legami affettivi e un’educazione fondamentale per costruirsi un futuro dignitoso, lontano da povertà ed emarginazione. Con noi avremo il presidente, fondatore e anima dell’associazione Alessandro Leone.

Chi l’avrebbe mai detto alle 18

L’ospite di oggi è Giovanni Bloisi, soprannominato il “ciclista della memoria”. È un attivista e testimone che viaggia in bicicletta in Italia e in Europa per mantenere viva la memoria storica, in particolare quella legata alla Resistenza e agli orrori del Novecento. Con lui parleremo dei suoi viaggi da Varano Borghi verso tutta l’Europa e del suo impegno nel territorio.

NOIse alle 20

La quarta puntata della trasmissione di Arianna Bonazzi presenta tre artisti musicali indipendenti — Evan, Porzio e Monky — che raccontano le loro carriere e la collaborazione musicale che ne è scaturita. Condividono le loro esperienze nel conciliare la passione per la musica con lavori a tempo pieno, spesso non correlati ai loro studi, come i cantieri nautici. Viene posta particolare attenzione al loro progetto collaborativo “Fuori Rotta,” un EP di cinque tracce che esplora vari generi e tematiche personali, riflettendo la loro identità di “outsider” della provincia.

Come contattarci

Ascoltateci e inviateci suggerimenti per nuove storie di persone o associazioni al 3534848857 (whatsapp) oppure scrivendo a radiomateriavn@gmail.com.

Per ascoltarci

www.radiomateria.it

www.varesenews.it/radio-materia/

App: Radio Garden o Tune In

ASCOLTA LE REPLICHE E NON DIMENTICARE DI METTERE UN LIKE SE VI SONO PIACIUTE

SOCI ALL TIME



CHI L’AVREBBE MAI DETTO



NOIse

