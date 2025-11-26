L’inaugurazione a Varese: IKEA apre in Piazza San Vittore

Molto più di un inaugurazione di negozio, Varese ha accolto oggi l’apertura di IKEA in Piazza San Vittore, nel pieno centro storico della città. In realtà non un tradizionale punto vendita, oggettistica ristorante e megamagazzino, ma un Plan and Order Point, che rappresenta il nuovo modello con cui il colosso svedese dell’arredamento si avvicina ai territori: un punto dove si compra online e si ricevono consigli, il venticinquesimo aperto in Italia e il nono in Lombardia.

Alessandro Gallavotti, direttore di IKEA Corsico, “negozio madre” per il punto vendita di Varese, ha sottolineato come Varese rappresenti “una delle province più rilevanti” per il negozio di Corsico. Per questo è stato trovato dall’azienda lo spazio di 290 metri quadri che si affaccia su Piazza San Vittore. Non è pensato solo per le abitazioni private, ma anche per spazi commerciali e attività business: “È un modo per essere più vicini a Varese”, ha spiegato Gallavotti durante l’inaugurazione, “il Plan and Order Point è bellissimo e si trova nel pieno centro città”. All’interno del nuovo punto, la gestione è affidata alla giovane store manager Costanza Taroni.

All’inaugurazione erano presenti ben tre rappresentanti della giunta, sindaco in testa. Il sindaco Davide Galimberti ha accolto l’apertura con entusiasmo per diverse ragioni. «Innanzitutto, siamo contenti di essere tra le prime città in Italia ad avere questo tipo di servizio, perché significa essere attenzionati dai grandi gruppi» ha dichiarato il primo cittadino. Ma c’è un aspetto che il sindaco ha voluto sottolineare in particolare: «Questo modello di punto vendita è in controtendenza rispetto a quello che avveniva anni fa. Vogliono andare dove la gente passeggia, nel centro, e questo ci piace perché è un modello che va nella direzione dei nostri piani del commercio».

Ivana Perusin, assessore allo sviluppo e vicesindaco, ha poi evidenziato l’importanza strategica dell’iniziativa: «C’è bisogno di servizi e attività più vicini, per come cambiano le città – ha sottolineato – e un’Ikea in pieno centro segue questa logica. Inoltre, un negozio come questo è un generatore di traffico di persone: si viene da Ikea, ma una volta che si è parcheggiato poi si gira il centro di Varese.Sarete un catalizzatore che porterà visitatori e Il business genera business”.

Roberto Molinari, assessore al welfare, ha letto nell’apertura del Plan and Order Point: «un grande segnale di come le nostre città stanno evolvendo». All’inaugurazione era presente anche un rappresentante dell’Opera Don Guanella, realtà che riceve aiuti da IKEA, a testimonianza dell’impegno sociale dell’azienda sul territorio.