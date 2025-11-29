L’indignazione per l’incursione dei manifestanti pro-Palestina contro la redazione della Stampa di Torino

Incursione dei manifestanti pro Palestina nella redazione del quotidiano La Stampa a Torino. Approfittando anche dello scarso presidio dell’edificio a causa dello sciopero nazionale per il contratto, i manifestanti “al grido di «Giornalista terrorista, sei il primo della lista» hanno invaso la redazione, imbrattato i muri con scritte e buttato all’aria libri e carte preziose che usiamo quotidianamente per il nostro lavoro”, scrive il Comitato di Redazione del giornale torinese. “Un violento attacco al nostro giornale e all’informazione tutta”.

Solidarietà del sindacato e dell’Ordine dei giornalisti: “Inaccettabile. Ogni forma di dissenso espressa con atti intimidatori e di violenza non ci appartiene e la rifiutiamo con forza. L’aggressione verbale e le irruzioni nelle redazioni dei giornali riportano indietro le lancette del tempo a quando ogni pensiero non allineato al governante di turno veniva punito con l’olio di ricino e le bastonate. E quei comportamenti venivano etichettati come “azioni fasciste”. Anche oggi a distanza di quasi 90 anni ci ritroviamo ad affrontare queste manifestazioni d’odio e a constatare come la storia non abbia insegnato nulla», rilevano l’Associazione Stampa Subalpina, la Fnsi con la segretaria generale Alessandra Costante, l’Ordine nazionale dei giornalisti e del Piemonte che, in una nota congiunta, «stigmatizzano l’intrusione forzosa nella sede del quotidiano La Stampa, le scritte ingiuriose e discriminatorie vergate sui muri”.

Condanna per l’accaduto e vicinanza a giornalisti e giornaliste de La Stampa sono state espresse anche dall’Usigrai, dal presidente dell’Ungp, Paolo Serventi Longhi, da Associazioni regionali di Stampa, Comitati di redazione, sindacati ed esponenti politici. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha fatto pervenire al direttore Andrea Malaguti e alla redazione la sua solidarietà.

Tra le dure reazione anche quella del parlamentare Pd Gianni Cuperlo: «C’è stato un tempo anche in Italia in cui squadristi armati di bastoni, spranghe e una buona dose di vigliaccheria assaltavano le redazioni dei giornali sfasciando quel che potevano. Erano fascisti. Culturalmente la stessa radice con gli stessi metodi degli squadristi che ieri hanno assaltato la sede de La Stampa a Torino».

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha parlato di «un fatto gravissimo che merita la più assoluta condanna», auspicando «una risposta unanime».