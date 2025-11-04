Linea Milano–Domodossola: dall’8 al 10 novembre treni regionali interrotti tra Gallarate e Sesto Calende
Previsti bus sostitutivi per i treni Eurocity e regionali. Trenitalia invita i viaggiatori a controllare orari e tratte aggiornate
Modifiche alla circolazione ferroviaria nel fine settimana da sabato 8 a lunedì 10 novembre 2025 sulla linea Milano–Domodossola/Porto Ceresio/Stabio/Luino, a causa di interventi infrastrutturali programmati dal gestore della rete ferroviaria.
Cancellazioni e bus sostitutivi per gli Eurocity
Nella giornata di domenica 9 novembre, saranno cancellati i treni Eurocity a lunga percorrenza della relazione Venezia/Milano Centrale – Ginevra/Basilea nel tratto compreso tra Milano Centrale e Domodossola. Per garantire comunque il collegamento con la rete ferroviaria svizzera, saranno attivati bus sostitutivi con prenotazione obbligatoria del posto tra le due stazioni.
Treni regionali interrotti tra Gallarate e Sesto Calende
Anche i treni regionali della tratta Milano–Domodossola subiranno modifiche: in particolare verranno cancellati nel tratto tra Gallarate e Sesto Calende, con attivazione di corse sostitutive su gomma.
Trenitalia segnala che gli orari dei bus potranno subire variazioni legate alle condizioni del traffico stradale, con possibili tempi di percorrenza più lunghi rispetto al treno. Non è consentito il trasporto di biciclette né di animali a bordo dei bus, ad eccezione dei cani guida per persone con disabilità.
Dove trovare informazioni aggiornate
Tutti i canali Trenitalia, compresi il sito ufficiale trenitalia.com, l’App Trenitalia, il numero verde 800 89 20 21, le biglietterie, i totem self-service e i desk assistenza in stazione, sono aggiornati con il nuovo programma di circolazione. Attivo anche il servizio di smart caring con SMS ed e-mail personalizzate per i clienti che hanno già prenotato.
