L’intelligenza artificiale cambia il mondo: esperti e istituzioni a confronto a Varese

Venerdì 21 novembre 2025, la Sala Convegni Giorgio Ambrosoli di Villa Recalcati a Varese ha ospitato la conferenza “Il futuro è qui: l’intelligenza artificiale che cambia il mondo“, organizzata dall’Associazione Virtus. L’evento, iniziato alle 20.30, ha registrato una forte partecipazione di pubblico.

A moderare la serata è stata Sarah Carlini, Presidente di Virtus, che ha coordinato gli interventi dei relatori sul tema dell’innovazione tecnologica. Tra i protagonisti l’Onorevole Andrea Mascaretti, Presidente dell’Intergruppo Parlamentare Space Economy, che ha illustrato il ruolo dell’IA nelle politiche spaziali, Francesca Caruso, Assessore alla Cultura di Regione Lombardia, Luigi Ulgiati, Vice Segretario Generale UGL, Luisa Cazzaro di AIDDA Lombardia, che ha evidenziato la difficoltà delle aziende nel reperire lavoratori per mansioni manuali, e Paola Lanza, Presidente Donne Giuriste Italia – Varese, che ha affrontato gli aspetti giuridici ed etici dell’IA.

Il pubblico ha partecipato attivamente al dibattito su sicurezza digitale, diritti, formazione e impatto economico dell’intelligenza artificiale.