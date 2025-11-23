Varese News

Varese Laghi

L’intelligenza artificiale cambia il mondo: esperti e istituzioni a confronto a Varese

Grande partecipazione all'incontro promosso da Associazione Virtus a villa Recalcati

Generico 17 Nov 2025

Venerdì 21 novembre 2025, la Sala Convegni Giorgio Ambrosoli di Villa Recalcati a Varese ha ospitato la conferenza “Il futuro è qui: l’intelligenza artificiale che cambia il mondo“, organizzata dall’Associazione Virtus. L’evento, iniziato alle 20.30, ha registrato una forte partecipazione di pubblico.

A moderare la serata è stata Sarah Carlini, Presidente di Virtus, che ha coordinato gli interventi dei relatori sul tema dell’innovazione tecnologica. Tra i protagonisti l’Onorevole Andrea Mascaretti, Presidente dell’Intergruppo Parlamentare Space Economy, che ha illustrato il ruolo dell’IA nelle politiche spaziali, Francesca Caruso, Assessore alla Cultura di Regione Lombardia, Luigi Ulgiati, Vice Segretario Generale UGL, Luisa Cazzaro di AIDDA Lombardia, che ha evidenziato la difficoltà delle aziende nel reperire lavoratori per mansioni manuali, e Paola Lanza, Presidente Donne Giuriste Italia – Varese, che ha affrontato gli aspetti giuridici ed etici dell’IA.

Il pubblico ha partecipato attivamente al dibattito su sicurezza digitale, diritti, formazione e impatto economico dell’intelligenza artificiale.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 23 Novembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.