Lisanza, boom di richieste per il polo dell’infanzia Montessori: nido e materna pronti a crescere ancora

Il progetto educativo dell’Asilo nido “I Cuccioli” nasce dieci anni fa dalla visione della direttrice didattica Carmen Pellegrino, fondatrice del nido I Cuccioli. Dal 2024 si è aggiunta l’associazione Colibrì, diretta dalle maestre Martina e Alice, per garantire continuità educativa alla fascia 3-5 anni.

Il team è composto anche dalle maestre Anna, Carolina e Letizia, che ogni giorno accompagnano i bambini in un percorso di crescita armonico, rispettoso dei tempi individuali e radicato nei principi del metodo Montessori.

L’obiettivo è costruire, a Lisanza, un polo educativo completo che offra un percorso continuativo e coerente, a misura di bambino e perfettamente inserito nel contesto naturale e sociale della comunità locale.

Perché scegliere il metodo Montessori

Il metodo Montessori mette al centro il bambino, la sua autonomia e il naturale desiderio di apprendere.

Nel polo dell’infanzia di Lisanza l’ambiente è preparato su misura per favorire esplorazione e indipendenza; i bambini utilizzano materiali didattici specifici che li aiutano a sviluppare concentrazione, autodisciplina e fiducia in sé stessi; l’educatrice diventa una “guida” attenta, che osserva e accompagna il bambino nel far emergere il proprio potenziale.

L’approccio è fortemente sensoriale e pratico: si impara facendo, attraverso esperienze concrete che preparano alla vita quotidiana e sviluppano competenze utili nel lungo periodo.

Diffuso in oltre 20.000 scuole nel mondo, il metodo Montessori è riconosciuto per la sua capacità di formare persone autonome, creative, responsabili e capaci di pensiero critico. Per questo, nel polo di Lisanza si adotta anche un approccio bilingue, molto apprezzato dalle famiglie italiane e straniere che conoscono e riconoscono questo metodo, particolarmente diffuso all’estero.

Laboratori, natura e apprendimento attraverso l’esperienza

L’offerta formativa del nido e della scuola dell’infanzia Montessori di Lisanza è arricchita da un’ampia proposta di attività e laboratori, sempre coerenti con i principi montessoriani di apprendimento concreto ed esperienziale.

Tra le proposte:

musica pedagogica

pet therapy

acquaticità

inglese

arte e natura

Tutte le attività sono pensate per valorizzare la curiosità spontanea del bambino, il contatto con l’ambiente naturale e il piacere di scoprire il mondo con tutti i sensi.

Un progetto in crescita grazie a famiglie e imprese

Per sostenere l’ampliamento del progetto, da agosto 2024 è entrato in gioco un gruppo di genitori con competenze trasversali, che affianca la struttura nel percorso di sviluppo.

«L’obiettivo è creare un modello replicabile che dimostri come educazione di qualità e sostenibilità possano andare di pari passo, rispondendo alle necessità contemporanee», spiega Alberto Baccari, presidente della cooperativa I Cuccioli.

Il progetto ha ottenuto il supporto di 86k Società Benefit, realtà specializzata in intelligenza artificiale, che vede in questa esperienza un possibile esempio per altre realtà educative a livello nazionale.

Accanto a 86k, hanno scelto di sostenere il polo Montessori di Lisanza anche diverse aziende tecnologiche che riconoscono il valore di un’educazione analogica, concreta e immersa nella natura, tra cui Quinck Srl di Imola e NextAdv Srl di Roma.

Continuità educativa dagli 0 agli 11 anni

Da alcuni mesi è stato avviato un primo dialogo esplorativo con l’amministrazione comunale per estendere l’offerta formativa alla scuola secondaria di primo grado.

L’obiettivo è ambizioso: garantire una formazione continuativa dagli 0 agli 11 anni, senza fratture metodologiche tra i diversi ordini scolastici e, se possibile, in un percorso pubblico che mantenga saldi i principi montessoriani.

Nel raggio di circa 500 metri a Lisanza, in un contesto naturalistico privilegiato, si sta disegnando la possibilità di un polo educativo completo, capace di attirare famiglie non solo dalla provincia di Varese, ma anche dal Piemonte e dall’area fino a Ispra.

“Genitori in crescita”: un percorso condiviso con le famiglie

In coerenza con la visione montessoriana, che considera la collaborazione tra educatori e genitori un elemento essenziale per il benessere del bambino, sono stati strutturati incontri specifici dedicati alle famiglie.

Il percorso “Genitori in crescita” prevede momenti di confronto con:

pedagoghi

logopedisti

nutrizionisti

psicomotricisti

Questi appuntamenti hanno l’obiettivo di accompagnare i genitori nelle diverse fasi di crescita dei figli, offrendo strumenti concreti e uno sguardo competente sulle loro esigenze educative, emotive e relazionali.

Convenzioni con le aziende del territorio

Per favorire l’accesso ai servizi educativi e far conoscere meglio il progetto, il polo dell’infanzia Montessori di Lisanza ha avviato convenzioni aziendali.

Tra le realtà coinvolte c’è Leonardo, insieme ad altre aziende del territorio, con cui la cooperativa e l’associazione sono pronte ad attivare nuove collaborazioni.

L’obiettivo è offrire benefici concreti alle famiglie dei dipendenti, facilitando la conciliazione tra tempi di lavoro e cura dei figli, e allo stesso tempo promuovere una cultura dell’educazione di qualità.

Un polo unico in provincia di Varese

Quello che sta nascendo a Lisanza è, ad oggi, un progetto unico in tutta la provincia di Varese:

un polo educativo immerso nella natura,

ambienti multi-età dove l’errore è visto come opportunità di apprendimento ,

, un’educazione alla pace, al rispetto reciproco e alla responsabilità ,

, una comunità educante che coinvolge bambini, famiglie, educatori e aziende.

L’obiettivo è formare cittadini consapevoli, capaci di abitare il mondo in modo attivo, empatico e responsabile.

Come conoscere il progetto e partecipare all’open day

La prossima occasione per scoprire da vicino il nido Montessori I Cuccioli e il percorso dell’associazione Il Colibrì è l’open day del 6 dicembre 2025, nella sede di via Crocera 17 a Lisanza.

Durante la giornata sarà possibile:

visitare gli spazi del nido e della scuola dell’infanzia;

incontrare le educatrici e conoscere l’approccio montessoriano adottato;

informarsi su iscrizioni, convenzioni e prospettive di sviluppo del polo educativo.

Per approfondire, è possibile consultare il sito del nido e seguire i canali social de I Cuccioli e Il Colibrì, aggiornati regolarmente con progetti, attività e progressi dei piccoli protagonisti in crescita.

Asilo nido “I Cuccioli”

Via Crocera 17, Lisanza frazione di Sesto Calende

Tel. 3475419701