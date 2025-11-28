L’Isis Valceresio di Bisuschio e il Liceo Tosi di Busto Arsizio a gara di sostenibilità per i Green Game
La tredicesima edizione del format che trasforma la raccolta differenziata in una sfida a squadre coinvolge scuole secondarie di secondo grado in tutta Italia
Green Game, il format didattico ideato dai Consorzi Nazionali BIOREPACK, CIAL, COMIECO, COREPLA, COREVE e RICREA, è pronto a ripartire con la sua 13ª edizione, trasformando ancora una volta la raccolta differenziata e la sostenibilità ambientale in un’appassionante sfida a squadre.
Il format, completamente gratuito per le scuole, è riservato agli istituti secondari di secondo grado italiani. Parallelamente, la versione “in presenza” del Green Game coinvolgerà oltre 50 scuole in Sardegna. Un modello pensato per che rende l’apprendimento non solo istruttivo, ma anche divertente.
Per la provincia di Varese scendono in campo l’Isis “Valceresio” di Bisuschio e il Liceo scientifico statale “Arturo Tosi” di Busto Arsizio, realtà scolastiche da sempre sensibili ai temi del riciclo e dell’educazione ambientale. Gli studenti e le studentesse prenderanno parte alla sfida nazionale del Green Game, confrontandosi con coetanei di tutta Italia.
«L’educazione ambientale è l’investimento più importante per il nostro futuro – hanno dichiarato congiuntamente i Consorzi – Il Green Game, in questi anni di crescita costante della raccolta differenziata, ha dimostrato di essere un veicolo eccezionale per promuovere la cultura del riciclo responsabile. Il coinvolgimento di migliaia di studenti, insegnanti e famiglie sta trasformando concretamente il modo in cui la società civile percepisce l’impegno verso l’Agenda 2030».
Il format alterna lezioni interattive condotte dai formatori Alvin Crescini e Stefano Leva di Peaktime, agenzia produttrice del format, a un quiz a squadre in cui velocità, attenzione alla lezione e lavoro in team trasformano la conoscenza in sana competizione.
Le migliori classi di ogni scuola si contenderanno l’accesso alla finalissima nazionale a Roma, dove sono in palio buoni per materiale didattico da 2.000 €, 1.500 € e 1.000 €. Durante l’edizione 2024/2025, si erano aggiudicati il primo posto le alunne e gli alunni della 2^C dell’Iis “Gentileschi” di Carrara (MS).
L’iscrizione e la partecipazione sono totalmente gratuite. Green Game è un progetto patrocinato dal Ministero dell’Ambiente e delle Sicurezza Energetica. Per seguire il tour in tempo reale è possibile visitare il sito web greengame.it e seguire i canali social ufficiali su Facebook e Instagram.
