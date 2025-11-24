L’istituto Geymonat di Tradate protagonista a “Futuro Digitale”: tecnologia, pensiero critico e formazione
Quattro studenti e un docente hanno partecipato all’evento nazionale dedicato alla transizione tecnologica ed etica. Laboratori intensivi per gli studenti, formazione STEM per i docenti e confronto con il filosofo Luciano Floridi al centro della quattro giorni nazionale
Oltre 950 partecipanti, 800 ragazzi e 150 professori, da tutta Italia hanno preso parte all’iniziativa nazionale “Futuro Digitale”, svoltasi dal 17 al 20 novembre, dedicata alle sfide etiche e formative poste dall’innovazione tecnologica. Tra loro anche quattro studenti e un docente dell’Istituto Geymonat di Tradate.
Promosso dai licei “Crespi” di Busto Arsizio e “King” di Genova, con il supporto dell’Unità di Missione PNRR del MIM, l’evento ha adottato un approccio esperienziale che ha coinvolto gli studenti in laboratori su Intelligenza Artificiale, Robotica e professioni del futuro. In parallelo, i docenti hanno seguito un percorso formativo intensivo sulle metodologie didattiche STEM.
Al centro dell’iniziativa anche la riflessione sul pensiero critico e sull’etica nell’uso delle tecnologie. Ogni team ha elaborato domande da rivolgere al filosofo Luciano Floridi, esperto di etica digitale.
Gli studenti di Tradate hanno vissuto l’esperienza con entusiasmo, sottolineando l’importanza della responsabilità umana nell’era digitale. L’Istituto Geymonat si conferma così attento all’innovazione, unendo formazione tecnica e consapevolezza etica.
