L’“Itinerario Presepi” unisce Leggiuno e Sangiano: aperte le iscrizioni fino al 24 novembre
La partecipazione è gratuita. Per iscriversi è sufficiente segnalare il proprio presepe entro lunedì 24 novembre
Torna anche quest’anno l’“Itinerario Presepi”, l’iniziativa promossa dall’Associazione Storica Culturale Lezedunum in collaborazione con i Comuni di Leggiuno e Sangiano, che trasforma i paesi in un suggestivo percorso natalizio fatto di creatività, tradizione e spirito comunitario. (foto sopra di repertorio)
Il progetto, ormai diventato un appuntamento atteso nel periodo dell’Avvento, invita cittadini, associazioni, scuole e attività commerciali a realizzare un presepe e a collocarlo in un luogo accessibile o visibile dalla strada, così da permettere a chiunque di ammirarlo durante le festività.
«L’Itinerario Presepi è un modo semplice ma profondo per condividere la bellezza del Natale – spiegano gli organizzatori – e per valorizzare il legame tra le persone e i luoghi in cui vivono». L’iniziativa coinvolge entrambe le comunità, creando un vero e proprio itinerario diffuso che ogni anno attira residenti e visitatori, desiderosi di scoprire le tante interpretazioni della Natività: da quelle tradizionali, realizzate con materiali naturali o riciclati, a quelle più originali e contemporanee.
La partecipazione è gratuita. Per iscriversi è sufficiente segnalare il proprio presepe entro lunedì 24 novembre, seguendo le indicazioni fornite dall’associazione organizzatrice.
Con questa iniziativa, Leggiuno e Sangiano si preparano ad accogliere il Natale nel segno della condivisione, dell’arte e della tradizione popolare, confermando l’importanza di un evento che, anno dopo anno, rinnova lo spirito di comunità e la magia delle feste.
