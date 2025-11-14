Lo SPI Cgil organizza un flash mob davanti all’ospedale di Varese per chiedere di rafforzare la sanità pubblica

Il prossimo mercoledì 20 novembre, alle ore 9:30, lo SPI CGIL di Varese organizza un flash mob-presidio davanti all’Ospedale di Circolo di Varese (via F. Guicciardini, ingresso principale) per richiamare l’attenzione sui temi della Legge di Bilancio e, in particolare, sulla necessità di rafforzare la sanità pubblica e i servizi per le persone non autosufficienti.

L’iniziativa si inserisce nella settimana nazionale di mobilitazione promossa dallo SPI CGIL in tutto il Paese per chiedere al Governo e al Parlamento di destinare più risorse alla salute e alla cura delle persone, in un momento in cui le difficoltà del sistema sanitario si fanno sentire ogni giorno di più: liste d’attesa interminabili, carenza di personale e strutture sotto pressione.

«Chiediamo che nella Legge di Bilancio vengano inseriti investimenti adeguati per garantire il diritto alla salute di tutti e tutte,” – dichiarano dallo SPI CGIL di Varese – “La sanità pubblica è un pilastro della nostra democrazia e deve tornare a essere accessibile e di qualità. È inaccettabile che chi non può permettersi le cure private resti indietro».

Il presidio è aperto a tutte le cittadine e i cittadini, ai lavoratori e pensionati, e a tutte le persone che vogliono difendere il diritto universale alla salute e una sanità pubblica più giusta e inclusiva.

Parteciperanno al presidio e porteranno il proprio contributo anche le associazioni che insieme allo SPI e alla CGIL sono impegnate nella difesa della sanità pubblica e per l’affermazione del Diritto Salute.

Appuntamento: Ospedale di Circolo di Varese, via F. Guicciardini (ingresso principale) Mercoledì 20 novembre, ore 9:30