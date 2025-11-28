Lo spirito dei luoghi: nasce la collana che racconta l’anima del territorio

C’è un filo sottilissimo che lega l’immagine alla memoria, e quando lo si tende nella direzione giusta finisce per diventare un ponte tra persone, paesaggi, storie. È questo filo, fatto di luce, passione e responsabilità verso il territorio, il cuore della nuova collana “Lo spirito dei luoghi, artisti del territorio dei laghi”, che sarà presentato oggi, 28 novembre (inizio ore 18) , nello Spazio Libero di Materia a Castronno, con la presentazione del libro fotografico “Nature” di Paola Margnini. (foto sopra)

Il progetto nasce grazie al sostegno di Italiana Ponti Radio (IPR), l’azienda fondata nel 1984 da Antonio Salomone, mecenate dell’iniziativa e figura emblematica dell’imprenditoria varesina. Un’impresa globale che ha saputo restare profondamente radicata nella propria terra. Lo ricorda lo stesso Salomone nelle pagine dedicate alla presentazione del volume, dove sottolinea come il territorio sia “un patrimonio condiviso, generando valore per gli artisti, per la comunità e per tutti noi” .

Nature è un viaggio in cinque tappe: luoghi e laghi ed altri paesaggi, Materie, fiori spettinati, nature umane, condividere lo sguardo. Margnini raccoglie atmosfere, dettagli e intuizioni visive. Un percorso che nasce lungo le sponde dei laghi Maggiore e di Varese, tra riflessi, paludi, nebbie e tramonti che diventano “quasi acquerelli” grazie alla tecnica del mosso che l’autrice utilizza per creare immagini sospese, dove realtà e percezione si mescolano.

Nell’introduzione di Mario Chiodetti, la fotografia di Margnini viene descritta come una pratica che divide il ricordo «nell’attimo dello scatto e in quello del risultato», capace di trasformare la natura in emozione e racconto. Le sue immagini «non saranno tutte come il faut», ma apparterranno ugualmente a quell’infinità del non confine che invita a guardare oltre e a muoversi insieme allo sguardo.

nella foto Antonio Salomone fondatore e presidente di IPR

La presentazione sarà anche l’occasione per ricordare l’evoluzione straordinaria di Italiana Ponti Radio, e oggi player europeo nelle telecomunicazioni avanzate nel settore della difesa. Salomone rivendica il legame profondo con la creatività tecnica e con l’innovazione come motore d’impresa. Dalla fondazione di Radio Varese negli anni Settanta, esperienza condivisa anche con il fotografo Carlo Meazza, curatore della collana, fino all’attuale impegno nei settori spaziale e underwater. Un percorso sempre guidato da un modello di business problem solving, passione e visione, elementi che hanno permesso a un’impresa varesina di diventare unica nel suo genere, pur mantenendo la leggerezza e la flessibilità di una pmi dalla struttura snella e flessibile.

Proprio Meazza, celebrato di recente per i suoi 60 anni di carriera di fotoreporter, un vero maestro del bianco e nero, ha immaginato questa collana come un modo per restituire valore al territorio attraverso l’arte, creando un’occasione di riflessione sul capitale di idee e di energie che il nostro ambiente custodisce. Così, Nature diventa il primo passo di un progetto culturale che intreccia impresa, memoria e paesaggio. Un ponte tra ciò che siamo stati e ciò che possiamo ancora raccontare.