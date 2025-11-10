Lo sport visto da dentro: a Besozzo una serata tra libri, atleti e organizzatori

Lo sport non è solo medaglie e performance, ma anche lavoro di squadra, gestione, relazioni, gentilezza. È questo il cuore dell’incontro “Dietro le quinte di un evento sportivo”, in programma mercoledì 12 novembre alle ore 20.45 presso la sala letture del Comune di Besozzo, in via Mazzini 10.

Protagonista della serata sarà Paola Della Chiesa, autrice del libro Business Style, Tourism & Sport Events, che dialogherà con Gabriel Soares, campione olimpionico di canottaggio, e Leonardo Binda, presidente della Federazione Italiana Canottaggio Lombardia, esperto di organizzazione di eventi sportivi.

Un libro, uno sport, tante vite

L’incontro, aperto a tutti e a partecipazione gratuita, offrirà uno sguardo inedito e coinvolgente sul mondo dello sport: non solo competizione, ma anche backstage, preparazione, comunicazione e valori. «Sono felice per questa opportunità – afferma Paola Della Chiesa – soprattutto perché potrò dialogare con due persone che rappresentano due prospettive essenziali: l’atleta e l’organizzatore».

Leonardo Binda, che da anni è impegnato nella promozione e realizzazione di eventi, sottolinea: «Lo sport è molto più di una gara: attorno ad ogni evento ruota un universo fatto di relazioni, dettagli e passione. E il libro di Paola lo racconta benissimo».

E a testimoniarlo è anche Gabriel Soares, che porterà il punto di vista dell’atleta: «La lettura di questo libro mi ha colpito per la profondità con cui affronta il valore delle relazioni, della comunicazione, del rispetto reciproco. Aspetti fondamentali anche nello sport ad alti livelli».

Un momento per il territorio

L’appuntamento sarà anche un’occasione preziosa per le associazioni sportive locali, che potranno trarre spunti utili per la progettazione e la gestione di eventi. La serata si concluderà con un momento conviviale, per confrontarsi, dialogare, condividere opinioni e idee.

Un invito aperto a tutte le età, per scoprire come lo sport possa insegnare molto anche fuori dal campo.