Castronno
Lo Stendipanni Chic di Mamme in cerchio torna a Materia il 22 novembre
Sabato 22 novembre dalle ore 15:00 il nuovo spazio libero VareseNews torna ad ospitare il mercatino di abiti e scarpe di marca per grandi e piccini, tutti usati ma in perfette condizioni
Sabato 22 novembre dalle ore 15:00 a Materia Spazio Libero (Via Confalonieri 5 Sant’Alessandro, Castronno) torna ad ospitare il mercatino “Stendipanni Chic”, organizzato dalle Mamme in Cerchio.
Un appuntamento dedicato alla solidarietà, dove sarà possibile acquistare abiti, scarpe, libri e oggetti per grandi e piccini, tutti usati ma in perfette condizioni. Un’occasione per dare nuova vita a prodotti di qualità, sostenendo al contempo una causa importante.
Il mercatino, ad ingresso gratuito, è infatti un’iniziativa solidale che ha come obiettivo quello di raccogliere fondi per sostenere la maternità e le famiglie in difficoltà.