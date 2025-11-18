Lo Stendipanni Chic di Mamme in cerchio torna a Materia il 22 novembre

Sabato 22 novembre dalle ore 15:00 il nuovo spazio libero VareseNews torna ad ospitare il mercatino di abiti e scarpe di marca per grandi e piccini, tutti usati ma in perfette condizioni

Sabato 22 novembre dalle ore 15:00 a Materia Spazio Libero (Via Confalonieri 5 Sant’Alessandro, Castronno) torna ad ospitare il mercatino “Stendipanni Chic”, organizzato dalle Mamme in Cerchio.

Un appuntamento dedicato alla solidarietà, dove sarà possibile acquistare abiti, scarpe, libri e oggetti per grandi e piccini, tutti usati ma in perfette condizioni. Un’occasione per dare nuova vita a prodotti di qualità, sostenendo al contempo una causa importante.

Il mercatino, ad ingresso gratuito, è infatti un’iniziativa solidale che ha come obiettivo quello di raccogliere fondi per sostenere la maternità e le famiglie in difficoltà.