Lo Stendipanni di Azzate raddoppia: una settimana di apertura straordinaria per distribuire abiti caldi

Lo Stendipanni di Azzate si amplia per una settimana con un’apertura straordinaria nei locali adiacenti al mercatino solidale. Dal 10 al 15 novembre, con orario continuato dalle 9.30 alle 16.30, sarà possibile trovare giacche, cappotti, felpe e maglioni caldi a offerta libera. Lo Stendipanni è ad Azzate in via Raffaello 6.

Il deposito del mercatino è stracolmo di abbigliamento invernale, raccolto grazie alla generosità della comunità. Per questo motivo, i volontari hanno deciso di fare un ulteriore sforzo: grazie alla disponibilità dei proprietari dei locali adiacenti, è stata organizzata una settimana speciale per esporre quanti più capi possibile.

«È un’occasione importante per affrontare l’inverno in modo economico, ecologico e solidale», spiegano le volontarie.

L’iniziativa si svolgerà in orario diurno, per sfruttare la luce naturale. Nei locali temporanei non ci sarà infatti né illuminazione artificiale né riscaldamento, ma saranno comunque pronti ad accogliere chiunque abbia bisogno.

L’invito è rivolto a tutti: chi cerca abiti caldi per sé o per la propria famiglia potrà trovare una selezione ampia e ordinata, sempre in cambio di un’offerta simbolica.