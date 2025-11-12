Luca Missoni racconta l’Archivio Missoni alla Materia del giorno

Nel cuore della Lombardia, tra le colline che guardano il Monte Rosa, c’è un luogo dove passato, presente e futuro della moda si incontrano: è l’Archivio Missoni. Un luogo di memoria e creatività nato non lontano da dove, nel luglio 1969, Ottavio e Rosita Missoni trasferirono la sede produttiva del brand, a Sumirago, trasformando quel paesaggio naturale in parte integrante dell’identità Missoni.

È da qui che parte la nuova puntata in diretta della “Materia del giorno”, che giovedì 13 novembre alle 16 ospita Luca Missoni per un racconto speciale: quello dell’archivio di una maison di moda che è diventato laboratorio di idee, spazio di ricerca e strumento di futuro. L’Archivio Missoni non custodisce soltanto abiti o tessuti: conserva storie, relazioni, visioni.

È un archivio “vivo”, che racconta l’evoluzione del gusto e del design italiani, ma anche l’intreccio tra arte, artigianato e industria che ha reso il marchio Missoni un simbolo nel mondo.

Nei suoi depositi e nei suoi database si trovano capi storici, bozzetti, disegni, arazzi, cartelle colori, fotografie e materiali redazionali: tutto ciò che compone l’universo visivo e narrativo del brand. L’intervista esplorerà cosa significa oggi gestire un archivio di moda: uno spazio vivo che custodisce non solo collezioni, ma idee, visioni e nuove tecnologie, dal virtual tour all’intelligenza artificiale, per rendere il passato sempre più accessibile e contemporaneo.

Vuoi partecipare come pubblico alla registrazione de La Materia del Giorno? Iscriviti a questo form: https://form.jotform.com/252194473427057