“Luci a Masnago” tra la domenica horror, il mercato e il torneo Next Gen

Una notte horror, una pausa che – speriamo – sarà ricostituente, un giocatore in arrivo. E ancora, gli impegni delle nazionali e una squadra giovanile che cerca gloria sul palcoscenico nazionale. Questa è la parte più polposa del menu dell’ottava puntata di “Luci a Masnago”, la trasmissione di approfondimento sulla Pallacanestro Varese che va in onda giovedì 27 novembre alle ore 14, in diretta su Radio Materia. E che come sempre sarà disponibile sulle principali piattaforme podcast a partire da metà pomeriggio.

La notte horror è naturalmente quella di domenica scorsa, con la sconfitta interna della Openjobmetis contro Udine che ha riacceso i dubbi sulle qualità e le capacità della squadra di Kastritis. Ne parleranno i tre conduttori di “Luci a Masnago”, ovvero Damiano Franzetti, Matteo Bettoni e Francesco Brezzi i quali poi toccheranno l’argomento mercato. Dopo l’addio a Stefan Moody è in procinto di arrivare un nuovo giocatore che dovrebbe essere il 22enne USA Carlos Stewart Jr. che ha da poco lasciato i tedeschi di Amburgo. Sarà la mossa giusta?

GENTE DI MASNAGO – La terza e ultima parte del programma è dedicata alla rubrica “Gente di Masnago”: l’ospite speciale sarà Giovanni Todisco, responsabile del settore giovanile della Pallacanestro Varese che si appresta a disputare la prima fase della Next Gen Cup. Il torneo, organizzato dalla Legabasket, mette di fronte le formazioni under 19 dei sedici club di Serie A, una manifestazione che Varese ha vinto nel 2022 con in campo Librizzi, Virginio e Zhao (che fu l’MVP).

Todisco racconterà se stesso, il rapporto con il palasport di Masnago e i colori biancorossi ma poi ci guiderà all’interno del vivaio della Openjobmetis, della foresteria e in particolare del team che affronterà la Next Gen con la speranza di fare strada.

Per ascoltare la trasmissione in diretta è sufficiente collegarsi dalle 14 a Radio Materia via internet. Per dire la vostra è a disposizione il numero di telefono della radio, 353-4848857: inviate i vostri commenti scritti o vocali via WhatsApp.

