“Lucino’s Carols (not only for kids)”: il nuovo viaggio musicale di Emanuele Sartoris tra fiaba, jazz e contemporaneità
Prodotto da Dodicilune e ispirato al libro di Davide Ielmini Il Natale strabilievole di Lucino Dolcifeste, il nuovo CD del pianista torinese intreccia musica, letteratura e arte visiva in un progetto originale che unisce bambini e adulti nella meraviglia del racconto sonoro
Lucino’s Carols (not only for kids) è il nuovo lavoro discografico del pianista torinese Emanuele Sartoris, prodotto da Dodicilune, distribuito in Italia e all’estero da IRD e disponibile nei principali store digitali grazie a Believe Digital.
Il progetto prende ispirazione da “Il Natale strabilievole di Lucino Dolcifeste“, libro di Davide Ielmini, giornalista e critico musicale, che ne firma anche la visione artistica.
Il disco nasce come una naturale prosecuzione e sviluppo in ambito musicale della storia letteraria, trasformando le avventure di Lucino Dolcifeste in un racconto sonoro capace di parlare a grandi e piccoli. Le musiche originali sono del compositore milanese Paolo Coggiola, appositamente scritte e commissionate per questo progetto. Le sue partiture, ricche di inventiva e sfumature, sono state affidate alla sensibilità di Sartoris, artista che da anni attraversa con naturalezza i confini tra classica, jazz e contemporanea.
Il risultato è un disco che intreccia linguaggi e atmosfere: un viaggio poetico e giocoso che restituisce la magia del Natale con uno sguardo colto ma accessibile, sospeso tra incanto e riflessione. Determinante il ruolo di Maurizio Bizzochetti, anima e cuore della Dodicilune, che ha creduto fin da subito nel progetto, definendolo “altamente culturale”: un lavoro, cioè, capace, per contenuti e progettualità, di andare ben oltre il solo aspetto musicale.
Fondamentale anche il sostegno di Gerardo Iuliano, consulente finanziario della filiale di Varese di Fideuram, che ha reso possibile la realizzazione del disco sostenendone l’impegno economico. È lui, di fatto, il vero e proprio sponsor di Lucino Dolcifeste.
Lucino’s Carols (not only for kids) si arricchisce delle note di copertina di Guido Michelone, giornalista, critico musicale e scrittore, e di un libretto illustrato con fotografie e disegni originali dell’artista Cesare Camardo, che completano l’immaginario visivo e narrativo del progetto. Non solo musica, dunque, ma un dialogo tra arti diverse, dove racconto, suono e immagine si fondono in un’esperienza sensoriale e culturale di grande coerenza e suggestione.
Il viaggio di Lucino continua anche dal vivo con le prime performance di Emanuele Sartoris (pianoforte) e Davide Ielmini (letture): il 19 dicembre a Torino, alle ore 21, all’Educatorio della Provvidenza (Corso Trento, 13), e il 21 dicembre a Forno Canavese (Torino), alle ore 17, presso l’associazione musicale “Mario Bertot” (Via Aldo Moro, 3).
“Il Natale strabilievole di Lucino Dolcifeste” diventa un musical
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
axelzzz85 su Regione Lombardia: la mozione di sfiducia contro Picchi passa grazie ai franchi tiratori nel centrodestra
Fabio Castiglioni su La plastica non è più un rifiuto: all’Università dell’Insubria un processo la trasforma in amminoacidi
GrandeFratello su Viabilità di Biumo, il consigliere Luca Boldetti chiede un confronto in Commissione
elenera su Fotografa l'aereo e litiga con il personale a Malpensa: passeggero lasciato a terra
Felice su Fotografa l'aereo e litiga con il personale a Malpensa: passeggero lasciato a terra
barbara zanchin su Fotografa l'aereo e litiga con il personale a Malpensa: passeggero lasciato a terra
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.