Luino accoglie il nuovo Prevosto: domenica 16 novembre l’ingresso solenne di don Cesare Zuccato
La comunità della Madonna del Carmine si prepara a festeggiare l’insediamento ufficiale del nuovo Prevosto con corteo, Santa Messa, accoglienza istituzionale e Vespri solenni
È tempo di festa per la Comunità Pastorale Madonna del Carmine di Luino: domenica 16 novembre sarà celebrato l’insediamento ufficiale del nuovo Prevosto don Cesare Zuccato, già presente in città da settembre. Una giornata scandita da momenti di accoglienza religiosa e civile, segno dell’inizio di un nuovo cammino condiviso.
Il programma della giornata inizierà alle ore 10.00 con il ritrovo presso il Santuario del Carmine. Da qui partirà un corteo accompagnato dalla banda cittadina che si dirigerà verso la Chiesa Prepositurale. Durante il tragitto, prevista una sosta davanti a Palazzo Verbania, dove il sindaco saluterà ufficialmente il nuovo Prevosto, in un gesto simbolico di benvenuto da parte dell’intera comunità cittadina.
Alle ore 11.00 sarà celebrata la Santa Messa solenne di accoglienza, presieduta da don Franco Gallivanone, vicario episcopale per la zona pastorale. Un momento liturgico significativo che segna formalmente l’inizio del ministero di don Cesare a Luino. Al termine, spazio alla convivialità con un aperitivo offerto da “La Nuova Pro Loco Città di Luino”, allestito sul sagrato della chiesa.
Il pomeriggio proseguirà in chiesa con l’esposizione eucaristica alle ore 16.00, seguita alle 17.00 dai Vespri solenni, che coincideranno con l’inizio del Tempo di Avvento, rafforzando il significato spirituale della giornata.
Sempre domenica 16 novembre, sarà festa anche a Somma Lombardo, dove nel pomeriggio, con partenza alle 15.30 dalla chiesa di San Bernardino, si insedierà don Paolo Fumagalli, nuovo parroco della comunità locale.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Scontro tra due auto sulla strada di Pianbosco
axelzzz85 su Regione Lombardia: la mozione di sfiducia contro Picchi passa grazie ai franchi tiratori nel centrodestra
Fabio Castiglioni su La plastica non è più un rifiuto: all’Università dell’Insubria un processo la trasforma in amminoacidi
GrandeFratello su Viabilità di Biumo, il consigliere Luca Boldetti chiede un confronto in Commissione
elenera su Fotografa l'aereo e litiga con il personale a Malpensa: passeggero lasciato a terra
Felice su Fotografa l'aereo e litiga con il personale a Malpensa: passeggero lasciato a terra
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.