Varese News

Varese Laghi

Luino accoglie il nuovo Prevosto: domenica 16 novembre l’ingresso solenne di don Cesare Zuccato

La comunità della Madonna del Carmine si prepara a festeggiare l’insediamento ufficiale del nuovo Prevosto con corteo, Santa Messa, accoglienza istituzionale e Vespri solenni

Generico 03 Nov 2025

È tempo di festa per la Comunità Pastorale Madonna del Carmine di Luino: domenica 16 novembre sarà celebrato l’insediamento ufficiale del nuovo Prevosto don Cesare Zuccato, già presente in città da settembre. Una giornata scandita da momenti di accoglienza religiosa e civile, segno dell’inizio di un nuovo cammino condiviso.

Il programma della giornata inizierà alle ore 10.00 con il ritrovo presso il Santuario del Carmine. Da qui partirà un corteo accompagnato dalla banda cittadina che si dirigerà verso la Chiesa Prepositurale. Durante il tragitto, prevista una sosta davanti a Palazzo Verbania, dove il sindaco saluterà ufficialmente il nuovo Prevosto, in un gesto simbolico di benvenuto da parte dell’intera comunità cittadina.

Alle ore 11.00 sarà celebrata la Santa Messa solenne di accoglienza, presieduta da don Franco Gallivanone, vicario episcopale per la zona pastorale. Un momento liturgico significativo che segna formalmente l’inizio del ministero di don Cesare a Luino. Al termine, spazio alla convivialità con un aperitivo offerto da “La Nuova Pro Loco Città di Luino”, allestito sul sagrato della chiesa.

Il pomeriggio proseguirà in chiesa con l’esposizione eucaristica alle ore 16.00, seguita alle 17.00 dai Vespri solenni, che coincideranno con l’inizio del Tempo di Avvento, rafforzando il significato spirituale della giornata.

Sempre domenica 16 novembre, sarà festa anche a Somma Lombardo, dove nel pomeriggio, con partenza alle 15.30 dalla chiesa di San Bernardino, si insedierà don Paolo Fumagalli, nuovo parroco della comunità locale.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 09 Novembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.