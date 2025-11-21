Luino celebra i 90 anni dell’Associazione Nazionale Carabinieri
Il programma della giornata prevede alle ore 16.00, al Teatro Sociale di Luino, una cerimonia istituzionale che sarà accompagnata dall’esibizione della Fanfara del 3° Reggimento Carabinieri Lombardia
Un traguardo importante per la sezione luinese dell’Associazione Nazionale Carabinieri, che domenica 23 novembre 2025 festeggerà il suo 90° anniversario con una cerimonia pubblica aperta alla cittadinanza.
Cerimonia ufficiale al Teatro Sociale
Il programma della giornata prevede alle ore 16.00, al Teatro Sociale di Luino, una cerimonia istituzionale che sarà accompagnata dall’esibizione della Fanfara del 3° Reggimento Carabinieri Lombardia. Un momento solenne che unirà la comunità nel ricordo e nel riconoscimento del lavoro svolto dall’ANC in questi nove decenni.
Rinfresco a Palazzo Verbania
Dopo la cerimonia, alle ore 18.00, i partecipanti saranno accolti a Palazzo Verbania per un rinfresco conviviale, occasione per incontrarsi, ricordare la storia della sezione luinese e guardare al futuro dell’associazione.
L’iniziativa è organizzata con il patrocinio del Comune di Luino e vedrà la partecipazione di autorità civili e militari. La cittadinanza è invitata a partecipare.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
MarcoCx su Incendio nella notte in una fabbrica a Groppello di Gavirate, decine di uomini impegnati
Felice su Martelli: "Sovranisti a parole, genuflessi nella realtà. Così l’Italia si perde"
Giuseppe Mantica su Concerto di Santa Cecilia: La Casoratese celebra la musica in un viaggio nel tempo e nel mondo attraversando culture diverse
Claudio Pilotti su Il disastro del Campo dei fiori finalista con ANSO al premio AICA con il progetto «Scrivo da un paese che non esiste»
Felice su In 15 anni calano del 50% le nascite nell’alto Varesotto: un convegno per ripensare l’infanzia e la genitorialità
Viacolvento su Pace fatta tra commercianti e Comune di Cavaria: "Il sindaco non ha responsabilità"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.