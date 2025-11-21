Luino celebra i 90 anni dell’Associazione Nazionale Carabinieri

Un traguardo importante per la sezione luinese dell’Associazione Nazionale Carabinieri, che domenica 23 novembre 2025 festeggerà il suo 90° anniversario con una cerimonia pubblica aperta alla cittadinanza.

Cerimonia ufficiale al Teatro Sociale

Il programma della giornata prevede alle ore 16.00, al Teatro Sociale di Luino, una cerimonia istituzionale che sarà accompagnata dall’esibizione della Fanfara del 3° Reggimento Carabinieri Lombardia. Un momento solenne che unirà la comunità nel ricordo e nel riconoscimento del lavoro svolto dall’ANC in questi nove decenni.

Rinfresco a Palazzo Verbania

Dopo la cerimonia, alle ore 18.00, i partecipanti saranno accolti a Palazzo Verbania per un rinfresco conviviale, occasione per incontrarsi, ricordare la storia della sezione luinese e guardare al futuro dell’associazione.

L’iniziativa è organizzata con il patrocinio del Comune di Luino e vedrà la partecipazione di autorità civili e militari. La cittadinanza è invitata a partecipare.