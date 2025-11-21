Varese News

Varese Laghi

Luino celebra i 90 anni dell’Associazione Nazionale Carabinieri

Il programma della giornata prevede alle ore 16.00, al Teatro Sociale di Luino, una cerimonia istituzionale che sarà accompagnata dall’esibizione della Fanfara del 3° Reggimento Carabinieri Lombardia

Vedano Olona - Firmata la convenzione con l'Associazione nazionale Carabinieri

Un traguardo importante per la sezione luinese dell’Associazione Nazionale Carabinieri, che domenica 23 novembre 2025 festeggerà il suo 90° anniversario con una cerimonia pubblica aperta alla cittadinanza.

Cerimonia ufficiale al Teatro Sociale

Il programma della giornata prevede alle ore 16.00, al Teatro Sociale di Luino, una cerimonia istituzionale che sarà accompagnata dall’esibizione della Fanfara del 3° Reggimento Carabinieri Lombardia. Un momento solenne che unirà la comunità nel ricordo e nel riconoscimento del lavoro svolto dall’ANC in questi nove decenni.

Rinfresco a Palazzo Verbania

Dopo la cerimonia, alle ore 18.00, i partecipanti saranno accolti a Palazzo Verbania per un rinfresco conviviale, occasione per incontrarsi, ricordare la storia della sezione luinese e guardare al futuro dell’associazione.

L’iniziativa è organizzata con il patrocinio del Comune di Luino e vedrà la partecipazione di autorità civili e militari. La cittadinanza è invitata a partecipare.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 21 Novembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.