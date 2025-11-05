Varese News

Macrobiotica con Varese Corsi: alla scoperta dell’equilibrio attraverso il cibo

Un incontro sabato 29 novembre dalle 15:00 alle 18:00. Aperte le iscrizioni, qui tutte le informazioni

Varese Corsi 2025

Con Varese Corsi è in arrivo un incontro dedicato alla macrobiotica, una filosofia che considera il cibo come strumento di armonia tra corpo, mente e ambiente. Un’occasione per riscoprire il significato profondo dell’alimentazione consapevole e comprendere come le nostre scelte quotidiane influenzino salute, energia e benessere interiore.

Macrobiotica: alla scoperta dell’equilibrio attraverso il cibo” prenderà il via da sabato 29 novembre, dalle 15:00 alle 18:00, presso l’Hub di Varese Corsi.

Durante la lezione verranno esplorati i principi fondamentali della macrobiotica, dalle origini storiche ai concetti di yin e yang, fino al triangolo della salute, modello che mette in relazione cibo, mente e ambiente. 

Un percorso introduttivo per chi desidera avvicinarsi a questa filosofia e sviluppare una maggiore consapevolezza alimentare, imparando a trovare equilibrio e armonia attraverso ciò che porta in tavola.

Per maggiori informazioni e per iscriversi, cliccare qui.

Pubblicato il 05 Novembre 2025
