Malnate, due giorni di solidarietà con Pro Loco e Gruppo Alpini per la Chiesa di San Carlo

Sabato 8 e domenica 9 novembre 2025, la Pro Loco di Malnate e il Gruppo Alpini Malnate, in collaborazione con la Parrocchia, organizzano un fine settimana all’insegna della comunità e della solidarietà, con l’obiettivo di raccogliere fondi per il rinnovo dell’impianto di riscaldamento della Chiesa di San Carlo a Rovera.

Sabato 8 novembre: stand gastronomico e animazione

L’appuntamento è nel parcheggio a lato della chiesa di Rovera, dalle 10.30 alle 17.00.

Pro Loco e Alpini proporranno un ricco stand gastronomico con panini alla salamella, patatine, vin brulé, caldarroste e cioccolata calda (gratuita per i bambini). Non mancherà l’animazione per ragazzi, per trascorrere insieme una giornata di festa nel segno della condivisione.

Domenica 9 novembre: musica e canti senza confini

Il weekend si concluderà alle 17.30 nella chiesa di San Carlo, con il concerto del Coro dell’Accademia “Heitor Villa Lobos” di Paderno Dugnano.

Il gruppo, formato da venti elementi, presenterà un repertorio che spazia dalla musica sacra e profana del Rinascimento agli autori contemporanei, con programmi che uniscono originalità, qualità e godibilità, pensati per un pubblico ampio e non necessariamente specializzato.

Un gesto per la comunità

L’iniziativa ha come finalità la raccolta fondi per il rinnovo funzionale dell’impianto di riscaldamento della chiesa di San Carlo, un intervento necessario per garantire comfort e accoglienza durante le celebrazioni.

Un invito aperto a tutti i cittadini a partecipare e contribuire a un progetto che unisce la comunità di Rovera e Malnate nel segno della solidarietà e della tradizione alpina.

Per maggiori informazioni è possibile chiamare il numero 328 3213266