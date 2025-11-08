Manutenzioni in A8, chiusure notturne tra Busto Arsizio e Castellanza

Alcuni lavori previsti in A8 causeranno la chiusura sia del tratto compreso tra Busto Arsizio e Castellanza sia quella delle due stazioni interessate. Gli operai interverranno infatti per una attività di ispezione e manutenzione di un cavalcavia.

La prima chiusura avverrà tra le 22 di lunedì 10 e le 5 di martedì 11 novembre e interesserà il tratto compreso tra Busto Arsizio e Castellanza in direzione Milano. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Busto Arsizio, ci si potrà immettere sulla SS 336 in direzione Malpensa, uscire allo svincolo SS 33 del Sempione, seguire l’itinerario SS 33 in direzione Busto Arsizio-Castellanza, SP 527, immettersi sulla SS33, Viale Cadorna, Via Catullo ed entrare in A8 verso Milano dallo svincolo di Legnano.

Nello stesso orario sarà chiusa la stazione di Busto Arsizio in entrata in entrambe le direzioni, sempre per consentire attività di ispezione e manutenzione del cavalcavia.

In alternativa chi viaggia verso Varese può entrare allo svincolo di Gallarate; chi invece si dirige verso Milano può entrare allo svincolo di Legnano.

A seguire nelle notti tra lunedì 10 e venerdì 14 novembre (dalle 21 di sera alle 5 del mattino) sarà invece chiusa la stazione di Castellanza in entrata verso Milano, per consentire lavori di riqualifica delle barriere antirumore. In alternativa è consigliato entrare allo svincolo di Legnano.