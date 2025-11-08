Manutenzioni in A8, chiusure notturne tra Busto Arsizio e Castellanza
Nella notte tra lunedì e martedì chiuso il tratto tra le due città in direzione Milano e la stazione di Busto. Nelle notti a seguire non si potrà entrare in autostrada a Castellanza (in direzione sud)
Alcuni lavori previsti in A8 causeranno la chiusura sia del tratto compreso tra Busto Arsizio e Castellanza sia quella delle due stazioni interessate. Gli operai interverranno infatti per una attività di ispezione e manutenzione di un cavalcavia.
La prima chiusura avverrà tra le 22 di lunedì 10 e le 5 di martedì 11 novembre e interesserà il tratto compreso tra Busto Arsizio e Castellanza in direzione Milano. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Busto Arsizio, ci si potrà immettere sulla SS 336 in direzione Malpensa, uscire allo svincolo SS 33 del Sempione, seguire l’itinerario SS 33 in direzione Busto Arsizio-Castellanza, SP 527, immettersi sulla SS33, Viale Cadorna, Via Catullo ed entrare in A8 verso Milano dallo svincolo di Legnano.
Nello stesso orario sarà chiusa la stazione di Busto Arsizio in entrata in entrambe le direzioni, sempre per consentire attività di ispezione e manutenzione del cavalcavia.
In alternativa chi viaggia verso Varese può entrare allo svincolo di Gallarate; chi invece si dirige verso Milano può entrare allo svincolo di Legnano.
A seguire nelle notti tra lunedì 10 e venerdì 14 novembre (dalle 21 di sera alle 5 del mattino) sarà invece chiusa la stazione di Castellanza in entrata verso Milano, per consentire lavori di riqualifica delle barriere antirumore. In alternativa è consigliato entrare allo svincolo di Legnano.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Scontro tra due auto sulla strada di Pianbosco
axelzzz85 su Regione Lombardia: la mozione di sfiducia contro Picchi passa grazie ai franchi tiratori nel centrodestra
Fabio Castiglioni su La plastica non è più un rifiuto: all’Università dell’Insubria un processo la trasforma in amminoacidi
GrandeFratello su Viabilità di Biumo, il consigliere Luca Boldetti chiede un confronto in Commissione
elenera su Fotografa l'aereo e litiga con il personale a Malpensa: passeggero lasciato a terra
Felice su Fotografa l'aereo e litiga con il personale a Malpensa: passeggero lasciato a terra
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.