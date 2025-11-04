Maratona di New York, i nomi e i tempi dei varesotti al traguardo di Central Park
L'arcisatese Mirko Zanovello "guida" la pattuglia dei nostri podisti con un tempo al di sotto delle tre ore. La classifica assoluta dominata dai keniani
Quasi 60mila podisti hanno portato a termine la 54a edizione della Maratona di New York, probabilmente la prova più famosa al mondo tra quelle che si disputano sulla fatidica distanza dei 42 chilometri e 195 metri. Che, in questo caso, si percorrono a partire dal Ponte di Verrazzano per completarsi all’interno di Central Park, dopo aver toccato tutti i quartieri della Grande Mela.
La grande cronaca parla della vittoria di due keniani, Benson Kipruto tra gli uomini e Hellen Obiri tra le donne, capifila di una nazione che ha monopolizzato entrambi i podi. La cronaca di provincia invece racconta di come siano stati una quarantina gli atleti del Varesotto capaci di tagliare il traguardo della faticosa prova newyorkese. Li abbiamo radunati in questo articolo – ormai un classico di Varesenews – con il piazzamento finale, la località di provenienza e il tempo fatto segnare sui cronometri ufficiali.
Il risultato migliore è stato quello di Mirko Zanovello, unico dei “nostri” a correre sotto le tre ore: 2.56.03 per l’atleta di Arcisate, classe 1974, 135° classificato nel suo gruppo di età. Altri quattro si sono classificati tra i primi 10mila: Ernesto Fittavolini, Gianluca Giardiello, Dario Bistoletti e Riccardo Negri.
Saronno è stata la città più rappresentata con ben otto partecipanti ma, come di consueto, a New York hanno gareggiato atleti provenienti un po’ da tutto il territorio dei sette laghi. Come sempre, se ci è sfuggito qualche nomi (capita, vista la complessità della ricerca), lo potete segnalare scrivendo a sport@varesenews.it: lo integreremo nell’elenco.
MENO DI 3 ORE
1.757 – Mirko ZANOVELLO (Arcisate) – 2.56.03
DA 3 a 4 ORE
4.344 – Enrico FITTAVOLINI (Saronno) – 3.13.16
4.594 – Gianluca GIARDIELLO (Cassano Magnago) – 3.14.30
6.199 – Dario BISTOLETTI (Lavena Ponte Tresa) – 3.21.43
6.439 – Riccardo NEGRI (Tradate) – 3.22.45
10.173 – Federico SINIGAGLIA (Varese) – 3.35.29
10.235 – Stefano ROMANELLI (Origgio) – 3.35.39
10.577 – Alberto RIENZI (Cardano al Campo) – 3.36.47
10.718 – Fabio LUCCHINA (Sumirago) – 3.37.16
10.791 – Matteo MARNONI (Bisuschio) – 3.37.30
11.205 – Paolo BOSSI (Samarate) – 3.38.40
13.645 – Andrea FITTAVOLINI (Saronno) – 3.45.37
13.890 – Cecilia LOSSANO (Saronno) – 3.46.19
14.682 – Gianluca OLIVA (Varese) – 3.48.35
15.041 – Stefano BONETTI (Cuasso al Monte) – 3.49.27
17.908 – Paolo SOLDANI (Gavirate) – 3.56.09
DA 4 A 5 ORE
20.355 – Chiara CORIO (Busto Arsizio) – 4.00.44
26.692 – Silvano ZANOVELLO (Bisuschio) – 4.17.05
27.203 – Alessia Laura BORSANI (Castellanza) – 4.18.22
28.798 – Andrea DONATI (Gerenzano) – 4.22.25
30.528 – Simone FILIPPINI (Gallarate) – 4.26.38
31.943 – Fabio GALLUS (Saronno) – 4.30.06
33.369 – Andrea PAPPINI (Cislago) – 4.34.02
37.355 – Elena SOLDANI (Varese) – 4.45.06
38.224 – Christian FROSI (Carnago) – 4.47.35
42.132 – Stefano DEMOLLI (Gallarate) – 4.59.03
OLTRE LE 5 ORE
43.067 – Martina FUSETTI (Saronno) – 5.02.26
45.940 – Marco BRUNO (Besano) – 5.14.23
46.408 – Luca SALIS (Cardano al Campo) – 5.16.33
51.893 – Andrea NERI (Uboldo) – 5.45.53
54.773 – Barbara BUCCIARELLI (Luvinate) – 6.10.38
54.777 – Fulvio BRICCHETTI (Varese) – 6.10.42
56.897 – Massimo MANEO (Castelveccana) – 6.42.33
56.903 – Donatella ALBERTOLI (Castelveccana) – 6.42.35
57.825 – Ettore BERNASCONI (Saronno) – 7.04.13
57.826 – Maria Grazia MANCIGA (Saronno) – 7.04.14
58.231 – Guido PONTI (Fagnano Olona) – 7.20.30
58.268 – Marco D’ANGELO (Gallarate) – 7.22.14
58.274 – Andrea VEGRO (Saronno) – 7.22.34
