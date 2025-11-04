Maratona di New York, i nomi e i tempi dei varesotti al traguardo di Central Park

Quasi 60mila podisti hanno portato a termine la 54a edizione della Maratona di New York, probabilmente la prova più famosa al mondo tra quelle che si disputano sulla fatidica distanza dei 42 chilometri e 195 metri. Che, in questo caso, si percorrono a partire dal Ponte di Verrazzano per completarsi all’interno di Central Park, dopo aver toccato tutti i quartieri della Grande Mela.

La grande cronaca parla della vittoria di due keniani, Benson Kipruto tra gli uomini e Hellen Obiri tra le donne, capifila di una nazione che ha monopolizzato entrambi i podi. La cronaca di provincia invece racconta di come siano stati una quarantina gli atleti del Varesotto capaci di tagliare il traguardo della faticosa prova newyorkese. Li abbiamo radunati in questo articolo – ormai un classico di Varesenews – con il piazzamento finale, la località di provenienza e il tempo fatto segnare sui cronometri ufficiali.

Il risultato migliore è stato quello di Mirko Zanovello, unico dei “nostri” a correre sotto le tre ore: 2.56.03 per l’atleta di Arcisate, classe 1974, 135° classificato nel suo gruppo di età. Altri quattro si sono classificati tra i primi 10mila: Ernesto Fittavolini, Gianluca Giardiello, Dario Bistoletti e Riccardo Negri.

Saronno è stata la città più rappresentata con ben otto partecipanti ma, come di consueto, a New York hanno gareggiato atleti provenienti un po’ da tutto il territorio dei sette laghi. Come sempre, se ci è sfuggito qualche nomi (capita, vista la complessità della ricerca), lo potete segnalare scrivendo a sport@varesenews.it: lo integreremo nell’elenco.

Mirko Zanovello – da FB

MENO DI 3 ORE

1.757 – Mirko ZANOVELLO (Arcisate) – 2.56.03

DA 3 a 4 ORE

4.344 – Enrico FITTAVOLINI (Saronno) – 3.13.16

4.594 – Gianluca GIARDIELLO (Cassano Magnago) – 3.14.30

6.199 – Dario BISTOLETTI (Lavena Ponte Tresa) – 3.21.43

6.439 – Riccardo NEGRI (Tradate) – 3.22.45

10.173 – Federico SINIGAGLIA (Varese) – 3.35.29

10.235 – Stefano ROMANELLI (Origgio) – 3.35.39

10.577 – Alberto RIENZI (Cardano al Campo) – 3.36.47

10.718 – Fabio LUCCHINA (Sumirago) – 3.37.16

10.791 – Matteo MARNONI (Bisuschio) – 3.37.30

11.205 – Paolo BOSSI (Samarate) – 3.38.40

13.645 – Andrea FITTAVOLINI (Saronno) – 3.45.37

13.890 – Cecilia LOSSANO (Saronno) – 3.46.19

14.682 – Gianluca OLIVA (Varese) – 3.48.35

15.041 – Stefano BONETTI (Cuasso al Monte) – 3.49.27

17.908 – Paolo SOLDANI (Gavirate) – 3.56.09

DA 4 A 5 ORE

20.355 – Chiara CORIO (Busto Arsizio) – 4.00.44

26.692 – Silvano ZANOVELLO (Bisuschio) – 4.17.05

27.203 – Alessia Laura BORSANI (Castellanza) – 4.18.22

28.798 – Andrea DONATI (Gerenzano) – 4.22.25

30.528 – Simone FILIPPINI (Gallarate) – 4.26.38

31.943 – Fabio GALLUS (Saronno) – 4.30.06

33.369 – Andrea PAPPINI (Cislago) – 4.34.02

37.355 – Elena SOLDANI (Varese) – 4.45.06

38.224 – Christian FROSI (Carnago) – 4.47.35

42.132 – Stefano DEMOLLI (Gallarate) – 4.59.03

OLTRE LE 5 ORE

43.067 – Martina FUSETTI (Saronno) – 5.02.26

45.940 – Marco BRUNO (Besano) – 5.14.23

46.408 – Luca SALIS (Cardano al Campo) – 5.16.33

51.893 – Andrea NERI (Uboldo) – 5.45.53

54.773 – Barbara BUCCIARELLI (Luvinate) – 6.10.38

54.777 – Fulvio BRICCHETTI (Varese) – 6.10.42

56.897 – Massimo MANEO (Castelveccana) – 6.42.33

56.903 – Donatella ALBERTOLI (Castelveccana) – 6.42.35

57.825 – Ettore BERNASCONI (Saronno) – 7.04.13

57.826 – Maria Grazia MANCIGA (Saronno) – 7.04.14

58.231 – Guido PONTI (Fagnano Olona) – 7.20.30

58.268 – Marco D’ANGELO (Gallarate) – 7.22.14

58.274 – Andrea VEGRO (Saronno) – 7.22.34