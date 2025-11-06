Maratona di Spinning “Sulle Ali di Fabio”: sport e solidarietà a Castiglione Olona

Un evento benefico dedicato alla memoria di Fabio e finalizzato a sostenere l’Associazione Sulle Ali, organizzazione di volontariato attiva nel campo delle cure palliative

Una serata all’insegna dello sport e della solidarietà quella in programma sabato 15 novembre 2025 presso Le Officine Centro Sportivo di via Cortina D’Ampezzo 737. L’ASD Compact Team, in collaborazione con Le Officine, organizza la Maratona di Spinning “Sulle Ali di Fabio”, un evento benefico dedicato alla memoria di Fabio e finalizzato a sostenere l’Associazione Sulle Ali, organizzazione di volontariato attiva nel campo delle cure palliative.

Dalle 18.00 alle 21.00, i partecipanti potranno prendere parte a tre lezioni di spinning solidale, condividendo energia e passione per una buona causa. Il motto della serata sarà: “Tutti in sella per Fabio!”

L’intero ricavato sarà devoluto all’Associazione Sulle Ali, nata dall’alleanza tra equipe mediche e familiari di persone affette da patologie evolutive a esito fatale. L’associazione promuove valori fondamentali come l’ascolto, l’aiuto e l’accompagnamento, cardini della cultura delle cure palliative.

Per partecipare è prevista un’offerta minima consigliata di 10 euro a lezione o 20 euro per l’intera maratona.

Le prenotazioni possono essere effettuate contattando Le Officine al numero 0331 850269 oppure Stefano (Compact Team) al 328 2644939.

L’evento si svolge con il patrocinio del Comune di Castiglione Olona e la collaborazione di AVIS Comunale.

Un’occasione speciale per unire movimento, benessere e solidarietà — perché ogni pedalata può fare la differenza.