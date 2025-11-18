Varese News

Bambini

Martedì al femminile e dedicato ai libri su Radio Materia. Ospiti Consuelo Sozzi e Olga Irimciuc

Consuelo sarà ospite di Soci All Time alle 16,30 con Samarate Loves Book e Olga alle 18 ci racconterà del suo libro "Sette viaggiatori in cerca di una meta"

Generico 17 Nov 2025

Martedì al femminile e dedicato ai libri su Radio Materia con Consuelo Sozzi di Samarate Loves Book alle 16,30 e la scrittrice moldava Olga Irimciuc alle 18.

Soci All Time

La trasmissione delle 16,30 vedrà come protagonista l’associazione Samarate Loves Book. Consuelo Sozzi, insieme a Franca, Cristiana, Silvia, Graziella, Sara, Erika si sono unite con la volontà di diffondere l’amore per i libri e la lettura fin dalla prima infanzia. Un bambino che legge sarà un adulto che pensa.

Chi l’avrebbe mai detto

L’appuntamento delle 18 dedicato alle storie delle persone ci porterà in studio la scrittrice Olga Irimciuc che presenterà il suo nuovo libro “Sette viaggiatori in cerca di una meta”. Un viaggio, indipendentemente dalla sua natura, comporta sempre una rivelazione interiore che si traduce in un’insolita scoperta della meta, smentendo spesso il progetto iniziale di chi lo intraprende. In questo libro, i sette percorsi raccontati permettono di configurare una definizione simbolica del viaggio nella sua più ampia gamma di formule e interpretazioni.

Come contattarci

Ascoltateci e inviateci suggerimenti per nuove storie di persone o associazioni al 3534848857 (whatsapp) oppure scrivendo a radiomateriavn@gmail.com.

Per ascoltarci

www.radiomateria.it

www.varesenews.it/radio-materia/

App: Radio Garden o Tune In

ASCOLTA LE REPLICHE E NON DIMENTICATE DI METTERE UN LIKE SE VI SONO PIACIUTE

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 18 Novembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.