Martedì al femminile e dedicato ai libri su Radio Materia. Ospiti Consuelo Sozzi e Olga Irimciuc

Martedì al femminile e dedicato ai libri su Radio Materia con Consuelo Sozzi di Samarate Loves Book alle 16,30 e la scrittrice moldava Olga Irimciuc alle 18.
La trasmissione delle 16,30 vedrà come protagonista l’associazione Samarate Loves Book. Consuelo Sozzi, insieme a Franca, Cristiana, Silvia, Graziella, Sara, Erika si sono unite con la volontà di diffondere l’amore per i libri e la lettura fin dalla prima infanzia. Un bambino che legge sarà un adulto che pensa.
L’appuntamento delle 18 dedicato alle storie delle persone ci porterà in studio la scrittrice Olga Irimciuc che presenterà il suo nuovo libro “Sette viaggiatori in cerca di una meta”. Un viaggio, indipendentemente dalla sua natura, comporta sempre una rivelazione interiore che si traduce in un’insolita scoperta della meta, smentendo spesso il progetto iniziale di chi lo intraprende. In questo libro, i sette percorsi raccontati permettono di configurare una definizione simbolica del viaggio nella sua più ampia gamma di formule e interpretazioni.
Ascoltateci e inviateci suggerimenti per nuove storie di persone o associazioni al 3534848857 (whatsapp) oppure scrivendo a radiomateriavn@gmail.com.
www.varesenews.it/radio-materia/
App: Radio Garden o Tune In
