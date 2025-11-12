Mastini attenti, l’Aosta vuole spezzare la serie negativa

I Gladiatori di Aosta arrivano a Varese – giovedì 13 novembre, ore 20,30 – con l’obiettivo di interrompere la propria striscia negativa. Tre battute d’arresto consecutive con Valpellice, Alleghe e Fassa (all’over time nel turno scorso) obbligano gli aostani a fare bottino per non rischiare di essere risucchiati nel vortice di metà classifica anche contro i gialloneri di Da Rin, usciti indenni da Pergine e oggi secondi in IHL a –3 dal Caldaro capolista (i Lucci giocheranno questo turno il 4 dicembre a Torre Pellice). E anche per questo per nulla intenzionati a lasciare punti per strada.

Aosta è una squadra che, per il suo gioco molto agile e veloce, potrebbe infastidire i Mastini che dovranno a loro volta fare molta attenzione e scendere sul ghiaccio con il pattino giusto. Sarà fondamentale ingabbiare i due fratelli Berger, top scorer del team di coach Giovinazzo, evitando di dare forza alla manovra offensiva in fase di ripartenza, e fare molta attenzione alle penalità.

A parti inverse, anche se Aosta non è una squadra molto ruvida, bisogna trovare una soluzione ad uno dei principali problemi che affligge la squadra quest’anno, il power play: nelle ultime due gare il gioco con l’uomo in più ha dato segnali di miglioramento ma va perfezionato nelle geometrie di movimento del disco, fattore questo che potrebbe dare a Varese quell’arma in più rendendola ancora più pericolosa.

I dischi gialloneri passeranno dai bastoni della coppia Bastille/Terzago, che oltre a produrre un numero di punti decisamente alto, giocano un hockey davvero molto bello da vedere, trovandosi sul ghiaccio in maniera naturale. In crescita anche Denis Perino, quasi arrivato ai livelli dello scorso fine stagione, assieme alle basi su cui poggia la corazzata di Da Rin, Marcello Borghi e Schina. Purtroppo, mancherà ancora Tilaro, fermo per infortunio, mentre non è ancora noto chi scenderà tra i pali a difesa della gabbia giallonera. Per l’altra porta, invece, c’è il grandissimo ex Rocco Perla.

In ottica di classifica da tenere sott’occhio la partita tra Alleghe ed Appiano: un passo falso casalingo delle Civette potrebbe agevolare Varese a consolidare una posizione di classifica molto positiva. A patto di aggiungere i tre punti sulla pista amica contro i Gladiatori.

IHL (10° turno – giovedì 13/11)

PROGRAMMA: Fassa – Dobbiaco 5-2; Bressanone – Pergine (ore 20); Valdifiemme – Feltre; Varese – Aosta; (ore 20.30); Alleghe – Appiano; Valpellice – Caldaro (4 dicembre).

CLASSIFICA: Caldaro 26; VARESE 23; Alleghe 22; Aosta, Fassa* 19; Valpellice 18; Appiano 16; Pergine, Bressanone 10; Valdifiemme 8; Feltre 7; Dobbiaco* 5

* una partita in più.

