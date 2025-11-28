Mastini incerottati per il big match con l’Alleghe: una gara che promette scintille

Sabato 29 novembre all’Acinque Ice Arena (ore 18:30) va in scena il big match tra Varese e Alleghe. La seconda e la terza forza del campionato incroceranno i bastoni per un duello ad alta quota. Punti importantissimi e non solo per la classifica. Mastini con l’infermeria piena, motivo per cui servirà tanta grinta e il caldo abbraccio del pubblico giallonero.

Va detto, mai come sabato servirà l’uomo in più, i fantastici tifosi gialloneri che avranno un ruolo fondamentale nell’impegnativo turno contro le Civette, in una partita dove le importanti assenze sul ghiaccio di Piroso (purtroppo fuori per molto tempo), Tilaro e Re, assieme al lungodegente Vanetti, peseranno eccome. Mastini che, dopo le ultime due battute d’arresto, sono chiamati a una reazione d’orgoglio e di sostanza, questo in considerazione di un calendario che non fa sconti.

Alleghe si è dimostrata squadra di primissimo piano, e che Varese in qualche modo soffre per il gioco ficcante e incisivo che sabato sarà difficile da arginare proprio in funzione delle molte assenze. Sia chiaro, questa non è e non deve essere una scusante: al contrario bisognerà trasformare questa situazione in uno stimolo di quelli che caricano i Mastini, capaci di performance straordinarie. Una gara, insomma, che promette scintille e che potrebbe ridisegnare le gerarchie della vetta. Del resto, i numeri come sempre parlano chiaro: Varese, nonostante la recente sconfitta subita, resta saldo al secondo posto in classifica con 30 punti frutto di un cammino fin qui eccellente. Subito dietro, incalzano le Civette e Appiano, a quota 28 punti. La squadra veneta, secondo miglior attacco del torneo, è nota per la sua combattività e per la solidità difensiva, caratteristiche che la rendono un osso duro da affrontare, specialmente in un momento cruciale della stagione.

L’ultimo turno ha lasciato un po’ di amaro in bocca ai Mastini, certamente non al meglio, ma l’occasione per riscattarsi è ghiotta. Affrontare l’Alleghe in casa, con il sostegno del proprio pubblico, deve quidni essere l’occasione per ritrovare quella brillantezza offensiva e quella compattezza che hanno caratterizzato la prima parte del loro campionato, soprattutto nelle partite casalinghe.

Quindi un match che non sarà solo una battaglia per i punti, ma anche un test di maturità, visto che battere un rivale diretto come l’Alleghe darebbe un segnale forte, confermando le ambizioni di Varese non solo di qualificarsi ai playoff ma di puntare decisi al vertice. Ci si attende un match fisico e tattico, dove però servirà molta disciplina e soprattutto più concentrazione e magari qualche nuovo schema per affrontare le situazioni in superiorità numerica.

IHL (15a giornata – sabato 29 novembre)

PROGRAMMA: Varese – Alleghe (18,30), Feltre – Aosta, Dobbiaco – Pergine, Caldaro – Appiano (19,30); Valpellice – Bressanone (20,30); Fassa – Valdifiemme (dom 30, 18,30).

CLASSIFICA: Caldaro* 35; VARESE 30; Alleghe, Appiano 28; Fassa, Aosta 22; Valpellice* 21; Pergine 16; Valdifiemme 15; Bressanone 14; Feltre 10; Dobbiaco 8.

* una partita in meno.

ALLA BALAUSTRA – In attesa della prossima puntata “scritta” della nostra rubrica su cultura e storie di hockey (uscirà lunedì 1° dicembre), è pronto il 16° episodio in versione podcast: si intitola “Pinguini Rossi” e lo trovate nel box qui sopra. Come sempre, è disponibile su tutte le piattaforme di ascolto: cliccate il tasto “segui” sul vostro player preferito per essere sempre aggiornati sulle ultime uscite.