Matthias Rainer, direttore sportivo e portiere romantico: “Quella volta che ho parato un rigore a Zambrotta”

Per una decina di anni “Figli di un gol minore” è stata una rubrica di VareseNews che ha raccontato le storie più belle e affascinanti del calcio dilettantistico (guarda qui). Ora è anche un podcast con le voci dei protagonisti oppure potete ascoltarlo ogni giorno alle 12 su www.radiomateria.it.

Dai grandi ex calciatori prestati alle categorie inferiori alle grandi-piccole imprese nate sui campi di provincia, fino ad avventure in giro per il mondo, anche a Vanuatu. Oggi, grazie alla nascita di Radio Materia – la webradio di VareseNews, questa rubrica si evolve e diventa podcast. Una serie di interviste con i protagonisti del calcio “pane e salame”. La nuova puntata puoi ascoltarla ogni mercoledì alle 12 su www.radiomateria.it e su tutte le piattaforme di streaming audio.

Dopo l’esordio con Neto Pereira (leggi qui), la seconda puntata si sposta dall’attacco alla porta con un personaggio molto conosciuto sui campi delle serie dilettantistiche del Varesotto: Matthias Rainer.

A (quasi) 50 anni “il Ragno” scende ancora in campo regolarmente difendendo i pali del Ceresium Bisustum (squadra di Porto Ceresio e Bisuschio), società per la quale, dalla scorsa primavera, veste anche i panni di direttore sportivo. Una lunga carriera iniziata dall’Arcisatese Audax, poi gli anni nelle giovanili del Varese e altre tante avventure che raccoglie anche nella pagina Facebook “Allievi Nazionali“. E poi anche un attacco al calcio moderno – sempre con il sorriso – «I portieri con i piedi rotti hanno rotto le p…».

Anche questo, un esempio perfetto di cosa vuole dire essere “Figli di un gol minore”.

