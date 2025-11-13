Maxi operazione antidroga della Polizia di Stato: smantellata rete tra Italia e Spagna, dieci arresti nel Varesotto

Una vasta operazione antidroga condotta dalla Polizia di Stato di Busto Arsizio ha portato all’arresto di dieci persone e al sequestro di un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti, smantellando una rete criminale attiva tra Italia e Spagna e operante anche nella provincia di Varese.

L’operazione, scattata all’alba di mercoledì 12 novembre, ha visto impegnati numerosi equipaggi dei Commissariati di Busto Arsizio, Gallarate e della Questura di Varese, supportati da unità cinofile antidroga e valuta. Gli interventi si sono concentrati in diverse zone del Varesotto, dell’alto milanese e delle province di Pavia, Monza e Aosta, dove sono state eseguite ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse dall’Autorità Giudiziaria di Busto Arsizio.

In manette sono finiti sette cittadini albanesi e un italiano, mentre altre dieci perquisizioni hanno portato all’arresto in flagranza di una cittadina rumena residente nell’alto Milanese, trovata con oltre 1,5 kg di droga tra hashish, cocaina, marijuana ed eroina, oltre a materiale per il confezionamento. Un altro cittadino albanese, residente in Valle d’Aosta, è stato arrestato in collaborazione con la Squadra Mobile locale: nella sua abitazione sono stati trovati 650 grammi di cocaina, 100 di hashish e 5.000 euro in contanti.

Le indagini, iniziate due anni fa, hanno preso avvio dalle cessioni di cocaina avvenute tra Busto Arsizio e Busto Garolfo, portando alla scoperta di una rete strutturata con laboratori per la preparazione della droga, veicoli intestati a prestanome e locali pubblici usati come basi logistiche, tra cui un ristorante del milanese gestito dalla donna arrestata.

Gli investigatori hanno inoltre documentato il transito di grossi carichi di cocaina dalla Spagna all’Italia, trasportati a bordo di camion pesanti, e avevano già arrestato in precedenza due membri del gruppo trovati in possesso di oltre 700 grammi di cocaina.

L’operazione conferma l’efficacia del lavoro coordinato tra i vari reparti della Polizia di Stato del territorio e rappresenta un duro colpo al narcotraffico internazionale che aveva uno dei suoi snodi principali proprio nel Varesotto.