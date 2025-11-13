Mercatino di Natale a Crosio della Valle: artigianato, sapori e magia per grandi e piccoli
Domenica 14 dicembre in piazza Paolo VI torna il mercatino di Natale organizzato da APS Crosio della Valle con il patrocinio del Comune. Tra le iniziative, il laboratorio di biscotti per bambini, lo spettacolo di magia e l’arrivo di Babbo Natale
Profumo di bruscitt e vin brulé, luci e decorazioni, musica e sorrisi: domenica 14 dicembre, dalle 9.00 alle 18.00, piazza Paolo VI a Crosio della Valle si trasformerà in un piccolo villaggio natalizio. Torna infatti il Mercatino di Natale, un appuntamento ormai atteso e amato, organizzato da APS Crosio della Valle con il patrocinio del Comune.
Tra le bancarelle di artigianato e prodotti locali si potranno trovare tante idee regalo e assaporare la polenta con i bruscitt, accompagnata da un bicchiere di vin brulé.
Il pomeriggio sarà dedicato in particolare ai più piccoli: alle 14.30 si terrà il laboratorio di decorazione biscotti, organizzato al chiuso (su prenotazione entro l’8 dicembre, info: Delizie al volo, 339 2827333), mentre dalle 16.00 alle 17.00 andrà in scena uno spettacolo di magia. E, naturalmente, non mancherà l’arrivo di Babbo Natale per la gioia dei bambini.
Gli organizzatori sono ancora alla ricerca di nuovi espositori e bancarelle: chi volesse partecipare può contattare Debora al 346 9522126 oppure scrivere all’indirizzo aps.crosiodellavalle@gmail.com
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
PaoloFilterfree su "Caro generale Vannacci le tue tesi sono strampalate e la Storia è una cosa seria"
Viacolvento su Scontro tra due auto sulla strada di Pianbosco
Bustocco-71 su Scontro tra due auto sulla strada di Pianbosco
Felice su Scontro tra due auto sulla strada di Pianbosco
axelzzz85 su Regione Lombardia: la mozione di sfiducia contro Picchi passa grazie ai franchi tiratori nel centrodestra
Fabio Castiglioni su La plastica non è più un rifiuto: all’Università dell’Insubria un processo la trasforma in amminoacidi
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.