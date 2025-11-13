Mercatino di Natale a Crosio della Valle: artigianato, sapori e magia per grandi e piccoli

Profumo di bruscitt e vin brulé, luci e decorazioni, musica e sorrisi: domenica 14 dicembre, dalle 9.00 alle 18.00, piazza Paolo VI a Crosio della Valle si trasformerà in un piccolo villaggio natalizio. Torna infatti il Mercatino di Natale, un appuntamento ormai atteso e amato, organizzato da APS Crosio della Valle con il patrocinio del Comune.

Tra le bancarelle di artigianato e prodotti locali si potranno trovare tante idee regalo e assaporare la polenta con i bruscitt, accompagnata da un bicchiere di vin brulé.

Il pomeriggio sarà dedicato in particolare ai più piccoli: alle 14.30 si terrà il laboratorio di decorazione biscotti, organizzato al chiuso (su prenotazione entro l’8 dicembre, info: Delizie al volo, 339 2827333), mentre dalle 16.00 alle 17.00 andrà in scena uno spettacolo di magia. E, naturalmente, non mancherà l’arrivo di Babbo Natale per la gioia dei bambini.

Gli organizzatori sono ancora alla ricerca di nuovi espositori e bancarelle: chi volesse partecipare può contattare Debora al 346 9522126 oppure scrivere all’indirizzo aps.crosiodellavalle@gmail.com