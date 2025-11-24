Mesenzana, Protezione Civile e Croce Rossa insieme per un’esercitazione sul campo
Domenica 23 novembre a Mesenzana decine di volontari hanno preso parte a una maxi esercitazione per testare le risposte operative in caso di emergenza. Coinvolti CRI Luino e Valli e cinque gruppi di Protezione Civile del territorio
Una giornata all’insegna della cooperazione e della preparazione quella che si è svolta domenica 23 novembre a Mesenzana, dove Croce Rossa Italiana – Comitato di Luino e Valli e i gruppi di Protezione Civile Intercomunale Valtravaglia, Grantola, Luino, Laveno Mombello e Valdumentina hanno preso parte a una esercitazione congiunta con numerosi scenari di intervento.
Simulazioni e scenari operativi realistici
L’obiettivo dell’iniziativa era testare l’efficienza dei protocolli, migliorare i tempi di risposta e consolidare il coordinamento tra le diverse realtà attive sul fronte dell’emergenza. Tra le attività svolte:
l’allestimento di un campo base di Protezione Civile con Punto di Assistenza Socio Sanitaria (PASS), gestito da CRI; la simulazione di soccorso a una persona ferita da motosega con recupero in fune; lo svuotamento di un’area allagata con utilizzo di idrovore; l’evacuazione congiunta di persone in difficoltà; la ricerca di una persona scomparsa con squadre miste; il soccorso sanitario finale con trasporto in ambulanza.
Il valore della collaborazione
«Queste esercitazioni dimostrano ancora una volta l’incredibile dedizione dei nostri volontari – ha dichiarato Luca Gentilini, presidente del Comitato CRI di Luino e Valli –. Il loro ruolo è fondamentale: con competenza, umanità e spirito di servizio garantiscono ogni giorno supporto alle comunità del nostro territorio».
Sulla stessa linea anche Paolo Zanini, delegato alle Operazioni Emergenza e Soccorsi: «La collaborazione con la Protezione Civile è essenziale per rispondere in modo efficace alle emergenze. Solo con esercitazioni costanti possiamo affinare i meccanismi di intervento congiunto».
Presente anche il territorio istituzionale
Alla giornata hanno partecipato anche alcuni sindaci del territorio che hanno voluto ringraziare i volontari per l’impegno dimostrato. Tra loro Alberto Rossi (Mesenzana), Renzo Stocco (Grantola), Daniele Boldrini (Brezzo di Bedero) e Maurizio Spozio (Castelveccana).
L’esercitazione ha confermato quanto il lavoro coordinato tra enti, volontari e istituzioni sia un elemento centrale per garantire la sicurezza delle comunità locali.
