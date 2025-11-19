“Mi chiamo fuori dalla corsa”: Cattaneo smentisce la sua candidatura a sindaco di Varese

La smentita è netta: Raffaele Cattaneo si chiama fuori dalla corsa alla poltrona di sindaco di Varese, sgombrando il campo da qualsiasi ipotesi – almeno per ora – dopo che il suo nome era circolato con insistenza negli ultimi giorni come possibile candidato del centrodestra. Lo ha fatto con parole chiare a margine dell’incontro a cui ha partecipato anche Mariastella Gelmini, tra i leader nazionali di Noi Moderati.

«Voglio dire con chiarezza che mi chiamo fuori da questa corsa al tot nomi per il candidato sindaco di Varese» ha dichiarato Cattaneo alle telecamere spiegando le ragioni di una scelta che smentisce le speculazioni seguite alla recente conferenza stampa del centrodestra per l’apertura della campagna elettorale. Il delegato alle Relazioni internazionali della Regione Lombardia ha al contrario rivendicato la volontà di portare a termine il mandato che lo vedrà impegnato fino alla primavera del 2028, in un momento che definisce cruciale per i rapporti con l’Europa.

«Sto facendo una cosa che mi piace molto e che ritengo sia anche importante: occuparmi delle relazioni internazionali con l’Europa della Regione Lombardia in un momento in cui queste relazioni sono centrali per il presente e anche per il futuro» ha sottolineato Cattaneo, che ha poi spostato il focus della discussione dal tema delle candidature a quello della coesione della coalizione: «Non credo che il problema sia innanzitutto trovare il fuoriclasse, il fenomeno che risolve tutti i problemi, ma sia compattare una squadra. Il mio impegno è per compattare la squadra del centrodestra, non per rivendicare candidature che in questo momento non intendo né rivendicare né accettare».

Una chiusura che arriva nonostante l’endorsement dalla stessa Gelmini, che pure ha tessuto le lodi del delegato regionale. «Cattaneo è una persona competente, che ama questo territorio, che lo conosce perfettamente e sarebbe un ottimo candidato sindaco – ha affermato la leader di Noi Moderati, pur precisando che forse non è ancora il momento per parlarne – È evidente che è una scelta che si fa con la coalizione, con i tempi giusti, ma certamente Raffaele Cattaneo è persona che conosce questo territorio e che ha fatto della competenza e dell’impegno in politica un punto fermo».