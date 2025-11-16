Mister Leandro Greco amareggiato per il risultato: “Penalizzati oltre misura”

LECCO – PRO PATRIA 1-0 | LA SALA STAMPA

Leandro Greco (Allenatore Pro Patria): “Oggi la squadra ha fatto la sua partita. In questo periodo veniamo penalizzati da alcuni dettagli su cui bisogna lavorare meglio e di più, e rivedere qualcosina, perché vanno a compromettere le prestazioni. Oggi la differenza di classifica non l’ho vista ed è merito dei ragazzi, perché avevamo di fronte una squadra che gioca bene, ha un allenatore molto preparato e qualità. Sotto questo aspetto sono soddisfatto, ma non del risultato, perché ci penalizza oltre misura”.

Greco 2: “Tra noi e il Lecco c’è una differenza nel percorso: loro sono partiti il 18 luglio con gran parte della rosa già formata, noi invece siamo partiti il 24 con una squadra ancora da costruire. In più ci sono stati gli infortuni, che hanno contribuito a rallentare il nostro percorso nella quotidianità. Al netto di questo, noi siamo stati sempre competitivi nelle partite e principalmente il difetto della squadra è la scarsa concentrazione nei momenti chiave delle partite, che in questo momento paghiamo a caro prezzo. La classifica è brutta, però attraverso il lavoro e la quotidiana crescita dei calciatori riusciremo a centrare il nostro obiettivo: la salvezza.”

Ferdinando Mastroianni (attaccante Pro Patria): “Durante la settimana lavoriamo bene, il gruppo non si tira mai in dietro e lavora sempre con la massima intensità. Purtroppo commettiamo alcuni errori di attenzione e delle volte anche di esperienza: per esempio sulle palle inattive, non è la prima volta che subiamo gol in queste situazioni. Dobbiamo lavorare su questi aspetti e migliorare il prima possibile, non c’è altra strada. Dispiace per l’ambiente, perché si lavora tanto e bene, ma poi arrivi alla domenica e non riesci a portare a casa i punti e questa è la cosa che dispiace di più.”

Mastroianni 2: “Quando nel calcio sei considerato “vecchio”, oltre al tuo lavoro in campo ti viene chiesto di fare altro, e io sto cercando di farlo curando l’aspetto della positività, nel caricare i ragazzi più giovani. Mi piace farlo e spero di farlo nel migliore dei modi.”

