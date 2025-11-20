Mondiali 2026, ai playoff per l’Italia c’è l’Irlanda del Nord, eventuale finale in trasferta contro Galles o Bosnia
Sorteggio positivo per l’Italia di Gattuso: evitati Svezia e Polonia. Per qualificarsi serviranno due vittorie, l’ultima in trasferta contro avversari abbordabili, con l'eventuale finale fuori casa
Niente “fattore campo” per l’Italia nei playoff europei verso il Mondiale 2026. Il sorteggio svoltosi a Zurigo ha assegnato agli Azzurri una semifinale abbordabile contro l’Irlanda del Nord, da giocare in casa (con Bergamo in pole per ospitare il match del 26 marzo). Ma, in caso di passaggio del turno, la finale del 31 marzo si disputerà in trasferta contro la vincente di Galles-Bosnia.
La Nazionale guidata da Gennaro Gattuso ha evitato alcune delle avversarie più temute, come la Polonia e la Svezia, con cui la storia recente degli Azzurri ha lasciato ferite ancora aperte.
La semifinale sarà contro l’Irlanda del Nord, nazionale di quarta fascia che però nel recente passato ha già reso complicate alcune sfide, e che non va sottovalutata.
A sottolinearlo anche Gianluigi Buffon, capo delegazione azzurro, poco prima del sorteggio: «Siamo una squadra ultra competitiva, ma eviterei Svezia e Polonia. Ora dobbiamo solo pensare a vincere».
Come gioca l’Irlanda del Nord
La formazione tipo del veterano ct O’Neill è questa: modulo 3-4-2-1 molto chiuso dietro, tanta grinta e poca qualità. Peacock-Farrell del Blackpool (terza serie inglese) in porta, difesa a 3 con McNair, Ballard, McConville, centrocampo a 4 con Hume (insieme a Ballard protagonista nel Sunderland in Premier League), McCann, Saville, Devenny (Crystal Palace), la stella Bradley (nel Liverpool il classe 2003 gioca terzino) con Price vicino alla punta Chalers, anche lui in terza divisione inglese all’Huddersfield Town.
Galles-Bosnia l’altra semifinale: finale lontano da casa
La sorte non ha sorriso all’Italia per quanto riguarda la sede della possibile finale. In caso di vittoria con l’Irlanda del Nord, gli Azzurri dovranno volare in trasferta per affrontare Galles o Bosnia, due nazionali toste e già rodate da esperienze simili.
Una variabile che pesa, come sottolineato durante il sorteggio. Il “fattore campo”, in sfide secche come queste, può fare la differenza, e l’Italia lo avrà solo a metà.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Giuseppe Mantica su Concerto di Santa Cecilia: La Casoratese celebra la musica in un viaggio nel tempo e nel mondo attraversando culture diverse
Claudio Pilotti su Il disastro del Campo dei fiori finalista con ANSO al premio AICA con il progetto «Scrivo da un paese che non esiste»
Felice su In 15 anni calano del 50% le nascite nell’alto Varesotto: un convegno per ripensare l’infanzia e la genitorialità
Viacolvento su Pace fatta tra commercianti e Comune di Cavaria: "Il sindaco non ha responsabilità"
Felice su "Togliete quelle pellicole: il viaggio in treno è anche il nostro bellissimo panorama"
Felice su Abbandona rifiuti nei boschi della Linea Cadorna: multa da 4.500 euro ad un 60enne
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.