Mondiali Master di scherma: 14 medaglie per gli atleti lombardi a Manama
Sette ori, quattro argenti e tre bronzi per le società di Busto Arsizio, Brescia, Pavia, Bresso e Sebino. Marta Cammilletti (Pro Patria et Libertate) doppio oro individuale e a squadre
L’Italia della scherma master torna dai Campionati del Mondo di Manama 2025 con un bottino eccezionale. Decisivo il contributo della delegazione lombarda, che ha conquistato ben 14 medaglie: 7 ori, 4 argenti e 3 bronzi, confermandosi una delle realtà più solide del panorama schermistico internazionale.
Tra i protagonisti assoluti della rassegna iridata brilla Marta Cammilletti, fiorettista della Pro Patria et Libertate di Busto Arsizio, che ha vinto due medaglie d’oro: una nell’individuale categoria 40+ e l’altra con la squadra italiana nel fioretto femminile Veteran.
I campioni del mondo
A salire sul gradino più alto del podio sono stati:
Federico Bollati (Scherma Bresso), oro nella spada maschile 40+
Ugo Balestrieri (Schermabrescia), oro nel fioretto maschile 40+
Marco Bosio (Schermabrescia), oro a squadre nel fioretto maschile Grand Veteran
Riccardo Carmina (Sala di Scherma Società del Giardino), oro a squadre nella sciabola maschile Grand Veteran
Paola Quadri (Scherma Sebino), oro a squadre nel fioretto femminile Veteran
Marta Cammilletti (Pro Patria Busto), oro individuale e oro a squadre nel fioretto femminile
I medagliati d’argento
Quattro invece gli argenti:
Ugo Balestrieri e Jacopo Inverardi (Scherma Sebino), argento nel fioretto maschile Veteran a squadre
Liqin Wei (Scherma Sebino), argento nel fioretto femminile Grand Veteran a squadre
Riccardo Carmina, argento nella sciabola maschile Grand Veteran a squadre
I bronzi
Completano il medagliere:
Federico Bollati e Antonio Robecchi Majnardi (Cus Pavia), bronzo a squadre nella spada maschile Veteran
Liqin Wei, bronzo nel fioretto femminile 60+
Un risultato di assoluto prestigio per le società lombarde, che confermano qualità e tradizione anche nelle categorie Master. Un successo che è anche il frutto del lavoro di società storiche come Scherma Sebino, Schermabrescia, Pro Patria Busto, Cus Pavia e Scherma Bresso, capaci di tenere alto il nome dell’Italia sulle pedane internazionali.
