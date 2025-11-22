Mondiali Master di scherma: 14 medaglie per gli atleti lombardi a Manama

L’Italia della scherma master torna dai Campionati del Mondo di Manama 2025 con un bottino eccezionale. Decisivo il contributo della delegazione lombarda, che ha conquistato ben 14 medaglie: 7 ori, 4 argenti e 3 bronzi, confermandosi una delle realtà più solide del panorama schermistico internazionale.

Tra i protagonisti assoluti della rassegna iridata brilla Marta Cammilletti, fiorettista della Pro Patria et Libertate di Busto Arsizio, che ha vinto due medaglie d’oro: una nell’individuale categoria 40+ e l’altra con la squadra italiana nel fioretto femminile Veteran.

I campioni del mondo

A salire sul gradino più alto del podio sono stati:

Federico Bollati (Scherma Bresso), oro nella spada maschile 40+

Ugo Balestrieri (Schermabrescia), oro nel fioretto maschile 40+

Marco Bosio (Schermabrescia), oro a squadre nel fioretto maschile Grand Veteran

Riccardo Carmina (Sala di Scherma Società del Giardino), oro a squadre nella sciabola maschile Grand Veteran

Paola Quadri (Scherma Sebino), oro a squadre nel fioretto femminile Veteran

Marta Cammilletti (Pro Patria Busto), oro individuale e oro a squadre nel fioretto femminile

I medagliati d’argento

Quattro invece gli argenti:

Ugo Balestrieri e Jacopo Inverardi (Scherma Sebino), argento nel fioretto maschile Veteran a squadre

Liqin Wei (Scherma Sebino), argento nel fioretto femminile Grand Veteran a squadre

Riccardo Carmina, argento nella sciabola maschile Grand Veteran a squadre

I bronzi

Completano il medagliere:

Federico Bollati e Antonio Robecchi Majnardi (Cus Pavia), bronzo a squadre nella spada maschile Veteran

Liqin Wei, bronzo nel fioretto femminile 60+

Un risultato di assoluto prestigio per le società lombarde, che confermano qualità e tradizione anche nelle categorie Master. Un successo che è anche il frutto del lavoro di società storiche come Scherma Sebino, Schermabrescia, Pro Patria Busto, Cus Pavia e Scherma Bresso, capaci di tenere alto il nome dell’Italia sulle pedane internazionali.