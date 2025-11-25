Mondiali under 20 di hockey, convocato il “Mastino” Filippo Matonti

C’è anche un “Mastino” tra i convocati del c.t. dell’Italia John Parco per i Mondiali under 20 di Prima Divisione (gruppo B) di hockey su ghiaccio in programma tra l’8 e il 14 dicembre alla Milano Rho Ice Hockey Arena, impianto che sarà quindi testatoin vista delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026. (foto Hcmv-Afg)

Si tratta di Filippo Matonti, portiere di classe 2007, nato a Feltre ma dalla scorsa stagione in forza alla formazione giallonera insieme al fratello maggiore Marco, che gioca in difesa. Una conferma quella di Pippo che già negli anni passati ha vestito la casacca azzurra nelle selezioni giovanili e che ora si candida a scendere in pista nel torneo iridato.

Matonti è uno dei tre goalies convocati da Parco: gli altri due sono Carlo Giordani, già titolare lo scorso anno e attualmente impegnato in Canada, e Riccardo Santangelo dell’Asiago. In tutto sono 24 i giocatori che faranno parte del roster dell’Italia: 7 i difensori, 14 gli attaccanti con sostanziosa presenza di atleti provenienti dalla IHL (il campionato disputato dai Mastini). Diversi ragazzi invece torneranno dalle loro squadre estere: è il caso del già citato Giordani e dell’altro “canadese” De Luca, di Prast (Salisburgo), Meneghetti (Björklöven, Svezia) e di Winkler (Ingolstadt, Germania).

I selezionati si ritroveranno lunedì 1 dicembre ad Asiago, dove si alleneranno per una settimana oltre a disputare (venerdì 5) un’amichevole con il Giappone che è tra le squadre partecipanti al Mondiale. Domenica 7 il trasferimento a Milano. Oltre ad azzurri e nipponici sul ghiaccio di Rho ci saranno le nazionali U20 di Polonia, Lituania, Ungheria ed Estonia.

