Monti (Lega): “Importante promuovere una cultura del rispetto e del vivere civile”

“Oggi si celebra la Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Dall’inizio dell’anno in Italia sono state 6,4 milioni le donne tra i tra i 16 ed i 75 anni che hanno subito almeno una forma di violenza fisica o sessuale nel corso della vita e nel 2023 i centri antiviolenza lombardi hanno preso in carico 6954 donne”.

Così il consigliere regionale della Lega Emanuele Monti, Presidente della Commissione Welfare di Palazzo Pirelli, che spiega: “Regione Lombardia, grazie all’impegno dell’assessore alla Famiglia Elena Lucchini, ha già fatto molto ma vuole fare ancora di più per disincentivare questi atti violenti e promuovere una cultura del rispetto, della parità e del vivere civile. La Giunta regionale a guida Lega, dall’inizio della sua legislatura, ha già investito 39 milioni di euro. Le azioni sono state molte: dal sostegno abitativo con le case rifugio e la messa a disposizione gratuita di 100 alloggi Aler, al reinserimento lavorativo; dal potenziamento delle reti di servizi integrati per le donne vulnerabili, disabili o vittima di tratta alle 27 reti territoriali antiviolenza attive, ai 56 centri antiviolenza e alle 156 case rifugio, sino ai percorsi di educazione nelle scuole medie, all’assistenza legale gratuita e alla presa in carico da parte di specifiche figure sanitarie”.

“Come Gruppo Lega”, conclude Monti, “siamo determinati ad impegnarci sempre di più per combattere questo malcostume. Siamo in prima fila per combattere questa battaglia”.