Monvalle si prepara al Natale: due giornate di festa tra mercatini, musica e luci

A Monvalle si inaugura il mese di dicembre con due giornate dedicate alla magia del Natale. Sabato 6 e lunedì 8 dicembre, in località Case Nuove e in Piazza Marconi, va in scena il “Natale Monvallese”, una rassegna di eventi pensata per coinvolgere grandi e piccoli e dare il via alle feste.

Un weekend di musica, sapori e tradizione

Sabato 6 dicembre gli appuntamenti iniziano alle 10:00 con le attività natalizie per bambini organizzate dalla Biblioteca comunale (prenotazione obbligatoria). Dalle 12:00 aprono i mercatini e lo stand gastronomico della Pro Loco, con la polenta solidale preparata in collaborazione con il Gruppo Alpini. È possibile gustare il pranzo al coperto oppure ordinarlo da asporto.

Nel pomeriggio è il momento della musica con l’esibizione del Corpo musicale Vittorio Veneto di Casalzuigno alle 14:30, mentre alle 15:00 va in scena il piccolo coro della Scuola primaria “A. Manzoni” di Monvalle. Alle 15:30 è prevista una merenda offerta dalla Pro Loco, per chiudere in dolcezza la giornata di festa.

Lunedì 8 dicembre si accendono le luci del Natale

Il secondo appuntamento del “Natale Monvallese” è fissato per lunedì 8 dicembre in Piazza Marconi. Alle 17:30 si tiene l’accensione dell’albero di Natale, accompagnata da uno spettacolo di luci e suoni che promette di incantare il pubblico. A seguire, alle 18:00, la sala consiliare del Comune ospiterà il concerto Firmato Ennio Morricone, un omaggio musicale al grande compositore italiano, simbolo della musica da film.

Un’iniziativa che unisce il paese

L’evento è realizzato con il patrocinio del Comune di Monvalle e la collaborazione della Biblioteca comunale, della Pro Loco di Monvalle e del Gruppo Alpini.