Monvalle si prepara al Natale: due giornate di festa tra mercatini, musica e luci
Il 6 e l’8 dicembre in programma il “Natale Monvallese” con attività per bambini, concerti e l’accensione dell’albero in piazza
A Monvalle si inaugura il mese di dicembre con due giornate dedicate alla magia del Natale. Sabato 6 e lunedì 8 dicembre, in località Case Nuove e in Piazza Marconi, va in scena il “Natale Monvallese”, una rassegna di eventi pensata per coinvolgere grandi e piccoli e dare il via alle feste.
Un weekend di musica, sapori e tradizione
Sabato 6 dicembre gli appuntamenti iniziano alle 10:00 con le attività natalizie per bambini organizzate dalla Biblioteca comunale (prenotazione obbligatoria). Dalle 12:00 aprono i mercatini e lo stand gastronomico della Pro Loco, con la polenta solidale preparata in collaborazione con il Gruppo Alpini. È possibile gustare il pranzo al coperto oppure ordinarlo da asporto.
Nel pomeriggio è il momento della musica con l’esibizione del Corpo musicale Vittorio Veneto di Casalzuigno alle 14:30, mentre alle 15:00 va in scena il piccolo coro della Scuola primaria “A. Manzoni” di Monvalle. Alle 15:30 è prevista una merenda offerta dalla Pro Loco, per chiudere in dolcezza la giornata di festa.
Lunedì 8 dicembre si accendono le luci del Natale
Il secondo appuntamento del “Natale Monvallese” è fissato per lunedì 8 dicembre in Piazza Marconi. Alle 17:30 si tiene l’accensione dell’albero di Natale, accompagnata da uno spettacolo di luci e suoni che promette di incantare il pubblico. A seguire, alle 18:00, la sala consiliare del Comune ospiterà il concerto Firmato Ennio Morricone, un omaggio musicale al grande compositore italiano, simbolo della musica da film.
Un’iniziativa che unisce il paese
L’evento è realizzato con il patrocinio del Comune di Monvalle e la collaborazione della Biblioteca comunale, della Pro Loco di Monvalle e del Gruppo Alpini.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Emilio Corrao su Balli e abbracci: il flash mob di Cocquio Trevisago per dire “no“ alla violenza di genere
principe.rosso su Gallarate "capitale" della remigrazione: il comitato di estrema destra annuncia un presidio in città
Felice su Vandalizzate le lucine di Natale al Sacro Monte di Varese
PaoloFilterfree su Martelli: "Sovranisti a parole, genuflessi nella realtà. Così l’Italia si perde"
MarcoCx su Incendio nella notte in una fabbrica a Groppello di Gavirate, decine di uomini impegnati
Felice su Martelli: "Sovranisti a parole, genuflessi nella realtà. Così l’Italia si perde"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.